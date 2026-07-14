13일부터 주 7회 운항…A330-200 투입

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 인천~하노이 노선을 신규 취항하며 베트남 북부 시장 공략에 나섰다. 관광 수요는 물론 기업 출장 수요를 확보하고, 향후 장거리 노선 확대를 위한 환승 네트워크 구축에도 속도를 낸다는 전략이다.

파라타항공은 지난 13일 인천국제공항에서 인천~하노이 노선 신규 취항 기념행사를 열고 첫 운항을 시작했다. 행사에는 윤철민 대표이사를 비롯한 임직원이 참석해 첫 편 승객들에게 감사의 뜻을 전했다. 첫 운항편 탑승률은 100%를 기록했다.

인천~하노이 노선은 주 7회 매일 운항한다. 인천국제공항에서 오후 7시 55분 출발해 하노이에 도착하며, 귀국편은 현지시간 오전 0시 20분 하노이를 출발한다. 해당 노선에는 A330-200 기종이 투입되며 비즈니스 스마트 클래스도 함께 운영한다.

하노이는 베트남의 정치·경제 중심지로 관광객뿐 아니라 기업 출장 등 상용 수요가 꾸준한 시장으로 꼽힌다. 파라타항공은 기존 다낭, 나트랑 등 관광 중심 노선에 이어 하노이 노선을 추가하며 베트남 노선 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.

특히 하노이 노선은 인천국제공항을 거점으로 일본과 동남아를 연결하는 환승 네트워크 확대의 핵심 축으로 활용될 전망이다. 회사는 향후 장거리 노선 진출을 목표로 환승객 비중을 높인다는 계획이다.

파라타항공은 취항에 앞서 베트남 현지 시장 기반도 다져왔다. 지난 4월에는 베트남한국상공인연합회(KOCHAM) 하노이와 업무협약(MOU)을 체결해 기업 출장 수요 확대와 회원사 대상 항공 서비스 제공을 위한 협력 체계를 구축했다.

윤철민 파라타항공 대표이사는 “하노이는 관광 수요뿐 아니라 기업 출장과 비즈니스 수요가 풍부한 중요한 시장”이라며 “이번 취항을 통해 고객들에게 더욱 다양한 선택지를 제공하는 것은 물론, 향후 환승 네트워크 확대와 장거리 노선 진출을 위한 기반을 지속적으로 구축해 나가겠다”고 말했다.

한편, 파라타항공은 지난 6일 인천-삿포로 노선에 신규 취항하는 등 고객 선택권 확대 및 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.