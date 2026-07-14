“선거 후 하나로 뭉치려면 통합 리더십 가진 최고위원 필요”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한민수 더불어민주당 의원이 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 8·17 민주당 전당대회 최고위원 선거 출마를 공식 선언했다.

이날 한 의원은 “통합과, 개혁과, 승리의 밀알로 쓰임받는 민주당 최고위원이 되겠다”면서 “이재명 정부가 성공해야 대한민국이 성공할 수 있다. 경쟁할 때 경쟁하더라도, 오직 이재명 정부의 성공을 위해 뛰겠다”고 밝혔다.

한 의원은 자신에 대해 “이 대통령과 정청래 전 대표 모두를 가장 가까이에서 모시고 일했던 최고위원 후보”로 소개하면서 “이 대통령과 정 전 대표가 억강부약 대동세상을 꿈꾸는 정치적 동지라는 것을 가장 잘 아는 최고위원 후보가 바로 저 한민수”라고 강조했다.

이어 “전당대회의 과정에서 치열하게 경쟁하되, 선거가 끝나고 하나로 뭉치려면 통합의 리더십을 가진 최고위원이 필요하다. 제가 그 적임자”라고 덧붙였다.

한 의원은 “통합의 리더십을 바탕으로 당 내부적으로는 민주개혁진영의 통합을 이루고 외부적으로는 이재명 대통령의 실용노선을 뒷받침하며 당의 외연을 확대하겠다”는 구상도 밝혔다.

아울러 “민주당이 명실상부한 당원주권정당으로 자리매김할 수 있도록 모바일·온라인 당원 소통 플랫폼을 강화하고, 주요 정책과 현안 결정 과정에 당원 투표를 상시화하겠다”는 계획도 제시했다.

세대별 목소리를 더 세심하게 듣기 위해 당내 ‘세대통합위원회’를 신설하고, 주거 문제 해결을 중점 과제로 삼아 당내 ‘주거복지특별위원회‘를 ‘주거환경개선위원회’로 승격, 상설화해 이재명정부와 함께 실질적인 해법을 찾아가겠다고 강조했다.

한 의원은 “개혁과 민생은 결코 뗄 수 없다”며 “검찰, 언론, 사법개혁은 국민 여러분께서 그만해도 된다 말씀하실 때까지 흔들림 없이 이어가겠다”고 밝혔다.