K2전차·개량형 설계부터 제조까지

현대로템 K2 전차가 북대서양조약기구(NATO) 품질보증시스템 인증을 획득했다. 나토 회원국과 파트너국의 방산 조달 사업에서 요구되는 품질 기준을 공식적으로 충족한 것으로, 이를 통해 글로벌 방산 시장 입찰에서 경쟁력을 강화하게 됐다.

현대로템은 지난 13일 의왕 본사에서 국방기술품질원(기품원)과 함께 나토 품질보증시스템 인증 수여식을 개최했다고 14일 밝혔다. 신상범(오른쪽) 기품원장, 이용배(왼쪽) 현대로템 대표이사 사장 등 관계자들이 참석한 가운데 현대로템은 기품원으로부터 나토 품질보증시스템 ‘AQAP-2110’ 인증을 받았다.

국내에서 AQAP-2110를 획득한 기업은 현대로템이 처음이다. 기품원이 국제 협력을 통해 나토 품질보증시스템 공식 인증기관 자격을 획득한 뒤 처음 자격을 행사한 대상이기도 하다.

AQAP-2110은 나토 회원국 내 방산물자 획득에 쓰이는 품질보증 표준 규격으로 우리나라 국방품질경영시스템(DQMS)과 유사한 규격이다. 설계, 개발, 제조 등 단계별로 나토 품질 요구사항이 명시돼 있으며 나토 국가 및 파트너국 수출 확대를 위한 핵심 선결 과제로 꼽힌다.

이번 인증 대상 품목은 현대로템의 전차 라인업이다. K2 전차를 비롯해 구난·교량·장애물개적전차 등 각종 계열전차의 설계, 개발, 제조에 대해 AQAP-2110을 획득했다. 현대로템은 향후 시장 수요에 따라 전차 외에도 AQAP-2110 인증 품목을 확대할 계획이다.

권제인 기자