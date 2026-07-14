[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 지연수가 어머니가 투병 중이라고 밝혔다.

지난 6일 지연수 유튜브 채널에는 ‘지연수 홀로서기 첫 집 공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.

지연수의 자택은 약 15평 규모의 복층 구조다. 1층에 거실과 주방이, 2층에 안방 겸 공부방과 작은 거실이 있다. 그녀는 “집에 오는 지인 분들이 이 작은 집에 어떻게 스태프들이 다 들어가있냐고 하더라. 그런데 저는 편하고 좋다”고 말했다.

그녀가 제주도 생활을 정리하고 이사한 이유는 어머니의 투병 때문이다. 지연수는 “엄마가 아프셨다. 암 진단을 받으셔서, 엄마랑 가까이에서 살고 싶어서 얼른 정리하고 올라왔다”고 설명했다.

현재 곰탕집 아르바이트를 하면서 생계를 이어가고 있다고 밝혔다. 지연수는 “아침에 출근해서 점심 장사가 바쁜 집을 선호한다. 일이 끝나고 오후에는 (아들) 민수를 케어한다”고 말했다.

방송 활동 복귀에 대해선 “(‘우리 이혼했어요’ 이후) 출연 제의가 많이 들어왔다. 돈을 생각하면 하는게 맞다”며 “그런데 안하고 싶었다. 민수가 허락하지 않은 방송을 내가 했으니, 아이가 커서 나중에 ‘TV에 나가보고 싶다’고 할 때 할 생각”이라고 아들에 대한 애정을 드러냈다.

한편 지연수는 지난 2014년 유키스 출신 가수 일라이와 결혼해 2016년 아들을 품에 안았으나 2020년 이혼했다.