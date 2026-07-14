영암군수 우승희

정부가 광주 군공항 이전부지를 중심으로 대한민국 제2의 반도체 생산거점을 조성하기로 결정했다. 첨단산업 경쟁력을 높이는 국가 전략인 동시에, 새롭게 출범하는 전남광주통합특별시가 미래 성장의 중심으로 도약할 중요한 전환점이다. 영암군은 이 결정을 적극 환영한다.

하지만 국가균형발전과 전남광주통합특별시의 성공은 어느 한 지역의 성장만으로 완성되지 않는다. 광주의 반도체 산업과 영암·해남 솔라시도의 RE100 에너지 대전환이 함께 추진될 때 비로소 대한민국 미래산업의 경쟁력이 완성될 수 있다.

이제는 재생에너지를 생산하는 지역에서 기업이 전기를 사용하고, 그 에너지가 다시 지역의 성장으로 이어지는 에너지 지산지소(地産地消)가 새로운 국가 전략이 되어야 한다.

재생에너지가 풍부한 지역으로 기업이 찾아오면 기업은 경쟁력 있는 가격으로 RE100을 실현할 수 있고, 국가는 수도권으로 전기를 보내기 위한 막대한 송배전망 투자와 사회적 비용을 줄일 수 있다. 산업 경쟁력과 국가균형발전을 동시에 실현하는 길이다. 그 중심에 영암과 해남 솔라시도가 있다.

영암·해남 솔라시도는 지난 20여 년 동안 기업도시로 준비되어 왔다. 풍부한 햇빛과 바람, 넓은 산업용지, 대불국가산업단지와 HD현대삼호를 비롯한 산업기반을 갖춘 대한민국 최고의 에너지 대전환 후보지다. 재생에너지를 생산만 하는 지역이 아니라, 재생에너지를 기반으로 기업과 사람이 함께 모이고 산업과 도시가 함께 성장하는 RE100 복합도시를 지향하고 있다.

영암은 이미 에너지 대전환을 현실로 만들기 위한 준비를 시작했다. 대불국가산업단지는 정부의 ‘산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축사업’에 선정돼 RE100 산업단지 전환을 추진하고 있다.

공공형 VPP(통합발전소)를 활용한 분산에너지 체계를 구축하고 있으며, HD현대삼호와 함께 기존 조선산업 경쟁력 위에 해상풍력 기자재 산업을 더해 새로운 미래산업 생태계를 준비하고 있다.

이러한 변화는 영암만의 변화가 아니라 대한민국 산업단지가 나아가야 할 새로운 방향을 보여준다. 광주의 반도체와 영암·해남의 에너지 대전환은 경쟁 관계가 아니다. 서로를 완성하는 동반성장의 축이다.

광주에는 미래 첨단산업인 반도체가 있고, 영암에는 그 산업을 지속가능하게 뒷받침할 재생에너지가 있다. 반도체와 에너지가 하나의 미래산업벨트로 연결될 때 전남광주통합특별시는 대한민국을 대표하는 첨단산업 중심지로 성장할 수 있다.

이를 위해 정부의 적극적인 지원이 필요하다. 영암·해남 솔라시도를 대한민국 최초의 재생에너지 자립도시이자 RE100 산업거점으로 육성하고, 광주 반도체와 연계한 국가 신재생에너지 산업클러스터를 구축해야 한다. 전력망과 교통망, 연구개발 기반 등 국가 핵심 인프라도 함께 확충되어야 한다.

전남광주통합특별시는 행정구역을 하나로 묶는 데 그쳐서는 안 된다. 산업과 에너지, 기업과 사람이 함께 성장하는 새로운 국가 발전 모델이 되어야 한다. 광주의 반도체와 영암·해남 솔라시도의 RE100 에너지 대전환이 함께 추진될 때 통합특별시는 더욱 경쟁력을 갖추게 되고, 국가균형발전도 비로소 실질적으로 완성될 것이다.

에너지 대전환은 발전 방식만 바꾸는 정책이 아니다. 대한민국 산업지도를 새롭게 그리고 수도권 중심의 성장 구조를 바꾸는 국가 혁신 전략이다. 지금 필요한 것은 지역 간 경쟁이 아니라 역할을 나누는 협력이다.

광주의 반도체와 영암·해남의 RE100 에너지 대전환은 서로를 대신하는 관계가 아니라 함께 성장해야 하는 미래산업의 동반자다. 국가균형발전도, 전남광주통합특별시의 성공도 이 연결 위에서 완성될 것이다.

영암군은 앞으로도 광주와 함께 대한민국 미래산업의 새로운 성장축을 만들어 가고, 에너지 대전환과 지역순환경제를 바탕으로 국가균형발전의 새로운 모델을 만들기 위해 최선을 다할 것이다.