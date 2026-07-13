“온당한 태도 아냐”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 13일 연평부대를 방문해 쏜 총을 실제로 병사들이 사용하지 않는다는 보도를 두고 “사실에 기초한 보도가 아니라 조작에 기초한 정치적 공격은 언론으로서 온당한 태도가 아니다”라고 지적했다.

이 대통령은 해당 문구와 함께 ‘이 대통령이 사격한 총, 병사들은 본 적도 없다? <조선>의 왜곡’라는 제목의 기사를 공유했다.

해당 기사는 이날 조선일보가 보도한 ‘명사수 李(이)를 만든 총 병사들 “본 적도 없다”’라는 보도를 비판하는 내용이다.

조선일보는 이날 보도를 통해 이 대통령이 지난 6월 24일 인천 옹진군 해병대 연평부대를 방문해 K2C1 소총을 사격해 10발 모두를 명중했는데, 해당 소총을 현역병이 실제로 사용하지 않는다고 지적했다.

이에 국방부는 보도자료를 통해 “K2C1은 주요 경계부대 및 최전방부대에 17만여 정 전력화되어 운용 중이며, 육·해·공·해병대 임무 우선순위에 따라 추가 전력화 예정”이라며 “특히, 대통령이 방문한 연평부대의 경우 모든 보병 전투요원은 K2C1을 사용하고 있으므로 ‘병사들이 본 적도 없는 총을 대통령이 사격한 것’처럼 보도한 것은 명백한 왜곡”이라고 반박에 나섰다.