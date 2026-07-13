정책연구와 미래 아젠다 발굴 등 업무협약 체결 국제포럼·학술회의 공동 개최, 정책 네트워크 구축도

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령직속 기본사회위원회와 경제·인문사회연구회는 13일 세종시 어진동 기본사회위원회에서 ‘기본사회 실현을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

연구회는 국무총리 산하 공공기관으로, 경제·인문사회 분야 정부출연연구기관을 지원·육성하는 국내 대표 정책연구기관이다.

이번 협약은 연구회의 전문 연구역량과 정책 네트워크를 바탕으로 기본사회 정책의 연구 기반을 강화하고 실효성 있는 정책을 마련하기 위해 추진됐다.

위원회와 연구회는 이번 협약을 통해 기본사회 실현을 위한 정책 연구와 협력을 본격적으로 추진한다.

양 기관은 ▷기본사회 정책 및 제도 발전을 위한 공동연구 및 정책평가 ▷기본사회 관련 정책 동향 조사 및 미래 아젠다 공동 발굴 ▷기본사회 관련 국제포럼·학술회의·세미나·토론회 공동 개최 ▷조사·통계·연구자료 공유 및 정책정보 교류 ▷연구인력․전문가 교류 및 정책자문 등 협력체계 구축에 나선다.

이를 통해 양 기관은 근거 기반 정책 수립을 강화하고, 연구성과가 정책으로 이어질 수 있도록 협력을 확대해 나갈 계획이다.

강남훈 기본사회위원회 부위원장은 “기본사회가 국민의 삶에 실질적인 도움이 되기 위해서는 객관적 연구와 데이터에 기반한 정책 개발이 무엇보다 중요하다”며 “경제·인문사회연구회와 긴밀히 협력해 공동연구와 정책 논의를 활성화하고, 국민이 체감하는 기본사회 정책을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이한주 경제·인문사회연구회 이사장은 “경제·인문사회 분야 연구역량을 바탕으로 기본사회 정책을 적극 지원하고, 공동연구와 학술교류를 통해 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.