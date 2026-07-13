전국 병원·복지단체 16곳에 전달…의료비·복지 지원 2006년부터 누적 후원금 36억6000만

[헤럴드경제=송하준 기자] 코스닥협회는 경제적 어려움으로 치료를 받기 어려운 아동과 도움이 필요한 이웃을 지원하기 위해 ‘미소사랑 후원금’ 총 3억7100만원을 기부했다고 13일 밝혔다.

후원금은 서울대학교어린이병원, 연세대학교 의료원, 한림화상재단, 서울성모병원, 서울시어린이병원, 한국소아암재단 등 전국 16개 병원과 사회복지단체에 전달된다. 의료비 지원과 복지 증진 등 취약계층 아동을 위한 다양한 사업에 사용될 예정이다.

미소사랑 후원금은 코스닥협회가 코스닥 상장사와 함께 매년 추진하는 대표 사회공헌 사업이다. 치료비 부담으로 어려움을 겪는 아동들에게 실질적인 도움을 제공하고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다. 코스닥협회는 2006년부터 현재까지 총 36억6000만원의 후원금을 전달하며 의료 사각지대에 놓인 아동들의 치료와 복지 향상을 지원해왔다.

코스닥협회는 올해 코스닥시장 개설 30주년을 맞아 자본시장 발전과 상장기업의 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 다양한 사업을 추진하는 한편, 사회공헌 활동도 꾸준히 이어가고 있다.

이동훈 코스닥협회 회장은 “코스닥 상장사의 따뜻한 나눔이 도움이 필요한 아이들에게 희망이 되길 바란다”며 “코스닥협회는 앞으로도 기업의 사회적 책임을 실천하고 나눔 문화를 확산할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.