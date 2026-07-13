[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시가 방문의료서비스를 확대한다고 13일 밝혔다.

시는 13일 광명시보건소에서 장기요양 재택의료센터와 방문돌봄주치의 사업 수행 의료기관 5곳과 업무협약을 체결하고, 보건소와 의료기관이 함께 하는 지역사회 중심 돌봄의료체계를 강화한다고 밝혔다.

협약에는 장기요양 재택의료센터 시범사업 수행기관인 예의원, 누가광명의원, 광명한의원과 방문돌봄주치의 사업 수행기관인 성모길내과의원, 김옥란내과의원이 참여했다.

협약에 따라 광명시와 참여 의료기관은 방문진료와 건강관리, 간호서비스, 지역 돌봄서비스를 연계한 통합 방문의료를 제공한다.

거동이 불편하거나 지속적인 건강관리가 필요한 시민이 익숙한 생활터전에서 의료와 돌봄을 함께 받을 수 있도록 협력체계도 한층 강화한다.

특히 지난 6월 장기요양 재택의료센터 시범사업 수행기관이 기존 1곳에서 3곳으로 늘어나면서 장기요양수급자의 재택의료 이용 기회가 확대돼 거동이 불편한 시민의 의료 접근성도 더욱 높아질 것으로 기대된다.