대통령 직속 ‘빛의 위원회’ 제1차 회의 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령 직속 ‘빛의 위원회’는 13일 제1차 회의를 개최하고 본격적인 활동에 돌입한다고 밝혔다. 위원회는 올해 3월 제정된 ‘빛의 위원회의 설치 및 운영에 관한 규정’에 따라 출범했다.

규정에 따라 위원회는 위원장을 포함해 35명 이내의 위원으로 구성됐다. 지난달 26일 박미경 위원장을 비롯한 15명의 민간 위원을 위촉했고, 10개 부처 장관인 당연직 위원을 포함해 총 25명의 위원이 첫 활동을 시작했다.

이날 개최된 제1차 회의에서는 빛의 위원회 주요 업무계획을 보고받고, 위원회의 효율적인 운영과 기록물의 기증 등을 내용으로 하는 위원회 운영 세칙을 정립했다. 앞으로 핵심사업이 될 ‘빛의 혁명 기록물 관리 기본계획’도 심의했다.

위원회는 이번 기록물 관리 사업에 머무르지 않고, 대한민국헌법과 민주주의 수호 정신을 온 국민이 함께 기릴 수 있도록 기념일 지정, 기념 상징물 설치, 공모전, 시민 토론회 등 다양한 기념 사업을 지속해서 추진할 계획이다.

위원회 간사위원이자 정부위원인 윤호중 행정안전부 장관은 “빛의 위원회가 본격 출범하는 오늘 이 자리는 12·3 불법 비상계엄에 맞서 대한민국 헌법과 민주주의를 수호한 국민의 헌신을 기리고, ‘빛의 혁명’의 정신을 계승하는 역사적인 계기가 될 것”이라며 “정부는 앞으로 대한민국 국민이 보여준 그날의 위대한 민주주의 정신을 전 세계에 널리 알리고, 후대에 한치의 왜곡 없이 올바르게 계승될 수 있도록 위원회 활동을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

박미경 위원장은 “빛의 위원회 첫 회의는 12·3 비상계엄에 항거한 국민의 위대한 용기와 행동을 기록으로 남기고 이를 기념하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로 기록물 관리 사업 외에도 다양한 기록·기념 사업을 통해 진정한 국민 통합을 이루고, 시민 참여형 K-민주주의의 가치를 정립하고 전 세계에 확산하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.