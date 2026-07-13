신선식품 발주 대비 납품률 98% 회복 퀵커머스·협력사 관계도 안정화

[헤럴드경제=강승연 기자] 엔에스쇼핑에 인수된 홈플러스 익스프레스가 전국 284개 점포를 100% 정상 영업하며 근거리 장보기 슈퍼마켓의 경쟁력을 강화하고 있다고 13일 밝혔다.

지난달 23일 새 출발 이후 상품 공급과 서비스 운영이 안정적으로 이어지면서 점포 운영 체계가 빠르게 안정화되고 있다.

소비자 이용은 꾸준히 증가하고 있다. 6월 23일부터 7월 9일까지 17일간 일평균 매출은 6월 1일부터 22일까지와 비교해 약 35% 증가했다. 5월 일평균 매출과 비교하면 55% 늘어난 수치다.

상품 공급도 안정적으로 확대되고 있다. 주요 상품군의 운영 품목을 지속 확대하고 있다. 특히 신선식품(농수축산) 카테고리의 발주 대비 납품률은 98% 수준까지 회복됐다. 근거리 배달 서비스인 퀵커머스도 마찬가지다.

홈플러스 익스프레스는 협력사와의 협력 체계도 안정화되고 있으며, 공급망 경쟁력을 지속 강화해 소비자에게 안정적인 상품과 서비스를 제공해 나갈 계획이라고 강조했다.

조항목 홈플러스 익스프레스 대표이사는 “안정적인 영업 기반을 바탕으로 상품과 서비스 품질을 더 강화해 소비자의 일상에 가장 가까운 근거리 장보기 슈퍼마켓으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.