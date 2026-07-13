[헤럴드경제=조용직 기자] ㈔한민족합기도무술협회(회장 서성일)가 ‘2026년 서인선 총재 원형보존 전국 순회 연수회, 깊은 물 ART OF HANMINJOK HAPKIDO’ 1차 대구 교육을 지난 11일 대구 율하합기도 테크노관에서 성공적으로 개최했다.

한민족합기도의 원형보존회는 서인선 총재의 원형 술기를 체계적이고 지속적으로 보존·전수하기 위한 조직이다.

이날 서성일 회장은 서인선 총재가 창안한 합기도협회의 술기들 중에서 이를 대표하는 형과 호신술을 원형에 맞게 직접 50명의 회원들에게 가르쳤다.

서성일 회장은 “이런 교육을 통해 다음 세대를 이어갈 유능한 인재와 리더를 배출해야 앞으로도 배출해야 협회와 합기도의 미래가 밝을 수 있다”고 말했다.

이번 2026년 전국 순회 연수회는 대구를 이어 8월9일 부산, 8월22일 경기도 광주, 10월17일 강원도 동해, 11월28일 경남 김해에서 진행된다.

이번 합기도협회 원형보존 연수회 지도진은 서성일 회장을 필두로 노성석 예승총본관 관장, 전성욱 총괄본부장, 안광희 경영본부장, 이병태 흑추관 관장, 강경대 강호합기도 관장, 김현수 율하테크노관 관장, 이재영 동해비룡체육관 관장, 황문수 정의합기도 관장, 강경호 강호합기도 관장으로 구성됐다.