이달 20일~9월11일 민생회복지원금 신청 접수

[헤럴드경제=한지숙 기자] 강원 속초시가 모든 시민에게 민생회복지원금 20만 원씩을 지급한다.

속초시는 오는 20일부터 9월 11일까지 민생회복지원금 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

이는 이병선 속초시장의 1호 공약이다. 고물가와 고유가로 어려움을 겪는 시민의 생활 부담을 덜고 지역 소비를 촉진하기 위함이다.

지원 대상은 2026년 6월 30일 기준 속초시에 주민등록을 둔 시민과 속초시에 체류지를 둔 결혼이민자, 영주권자다.

지원금은 속초 사랑 상품권 CHAK 앱 충전 또는 무기명 선불카드 방식으로 20만원씩 지급한다.

온라인 신청은 속초 사랑 상품권 CHAK 앱과 속초시청 홈페이지에서 가능하며, 앱 신청은 사전 가입이 필요하다.

오프라인 신청은 신분증을 지참해 주소지 동 주민센터를 방문하면 되며, 대리 신청 시에는 위임장과 가족관계 등 관계를 확인할 수 있는 증빙서류를 지참해야 한다.

거동이 불편해 직접 방문하기 어려운 고령자와 장애인 등 이동 약자에게는 주소지 동 주민센터에서 찾아가는 신청 서비스도 제공한다.

시는 신청자가 몰릴 것으로 예상되는 20일부터 31일까지를 집중 신청 기간으로 운영한다.

이 기간에는 출생 연도 끝자리를 기준으로 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0인 시민이 신청할 수 있다.

지급된 지원금은 연 매출 30억 원 이하의 속초사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 사용 기한은 오는 11월 30일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.

이병선 속초시장은 “민생회복지원금이 고물가로 어려움을 겪는 시민의 생활에 실질적인 보탬이 되고, 지역 내 소비로 이어져 소상공인과 골목상권에도 활력을 더하길 기대한다”며 “시민들이 빠르고 편리하게 지원금을 받을 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.