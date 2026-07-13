용인 블루캠퍼스서 1박2일 장학캠프

신한장학재단이 2006년 출범 이후 약 3000명에게 총 415억원의 장학금을 지원한 것으로 집계됐다고 13일 밝혔다.

신한장학재단은 10일부터 이틀간 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 ‘2026년 신한장학캠프’(사진)를 개최했다. 현장에는 장학생과 졸업생, 재단 관계자 등이 참여했다. 올해 선발 장학생에게는 생활비 장학금(중학생 300만원·고등학생 360만원·대학생 600만원)과 자기계발비 등을 포함해 최대 800만원이 지원된다. 이번 캠프는 장학생 간 소속감과 자긍심을 높이고 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다. ▷신한 리더 및 졸업 장학생 멘토링 ▷명사 특강 ▷팀별 협력 활동 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

특히 진옥동(가운데) 이사장은 ‘신한 리더 멘토링’을 통해 미래 인재로 성장하기 위한 태도와 마음가짐을 강조하며, 학업과 진로를 준비하는 과정에서 스스로의 가능성을 믿고 도전할 것을 당부했다. 유혜림 기자