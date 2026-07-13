27일부터 틈새돌봄센터 1500개소, 점심돌봄센터 1000개소 운영 9~18시 연장운영, 점심·저녁 보장으로 방학 중 초등학생 20만 명 혜택 방학 중 초등 돌봄 사각지대 보완, 매년 여름·겨울방학 지속 운영 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 방학 기간 아이를 종일 ‘학원 뺑뺑이’도 돌리지 못하고 어디에 맡겨야 할지 고민이 큰 부모의 걱정이 줄어들 전망이다. 정부가 방학 기간 돌봄시설 운영시간을 확대하는 ‘틈새돌봄 사업‘을 시작한다.

보건복지부는 오는 27일부터 방학 기간 한정 방과 후 돌봄시설 운영시간을 확대하는 틈새돌봄 사업을 실시한다고 13일 밝혔다.

일선 학교에서는 방학 기간 학교 돌봄교실을 운영하고 있지만, 지역과 학교여건에 따라 돌봄공백이 발생할 수 있다.

정부가 이번에 시행하는 틈새돌봄사업은 방학 중 초등돌봄 공백을 보완하기 위해 방학 기간 한정 방과 후 마을돌봄시설 운영시간을 확대하고, 아이들의 점심과 저녁 끼니를 보장하는 사업이다.

전국 약 5600개 방과 후 마을돌봄시설 중 2500개소 참여를 목표로, 방학 중 1500개소는 오전 9시부터 오후 6시까지 아침 간식과 점심·저녁을 제공하고, 또 다른 1000개소는 오전 11시 반부터 오후 8시까지 점심·저녁을 제공한다.

방학 기간 한정 특화 사업으로 학기 중 마을돌봄시설 이용자가 아닌 아동도 사전신청을 통해 누구나 이용할 수 있다.

다만, 필요 이상의 과도한 급식 신청 등을 방지하기 위해 각 센터에서 1주일 기준으로 1인당 이용료를 1만 원 이내(1일 2000 원) 범위에서 부과할 수 있도록 했다.

이번 여름방학 기간인 이달 27일부터 8월 셋째 주까지 시행 예정으로, 준비된 지역·센터부터 사업을 시작한다.

여름방학에 이어 오는 겨울방학 기간(12월 21일~2027년 1월)에도 운영하고 매년 방학 시기 지속할 계획이다.

27일부터 확정된 지정센터로 직접 이용을 문의할 수 있고, 야간 연장돌봄 지원창구인 전국 공통 번호로도 인근이용가능센터 문의가 가능하다.

지정센터 현황은 27일 이후 국가아동권리보장원 누리집에서도 확인할 수 있다.

복지부는 계획대로 참여센터가 2500개소로 확대되면 매년 방학 중 전국의 약 20만 명 이상의 초등학생과 해당 아동 부모님들이 이용 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대한다.

복지부는 또 교육부가 방학 중 초등돌봄·교육을 운영하면서 시범 시행하고 있는 ‘방학 중 초등돌봄교육 우수모델’ 사업과 연계해 지역여건에 적합한 학교-마을 간 다양한 협력모델 구축에도 참여할 계획이다.

이번 신규 틈새돌봄사업에 필요한 추가 국고보조 지원은 국무회의를 통해 최종 확정·결정된다.

현수엽 복지부 제1차관은 “이번 방학 중 틈새돌봄사업이 전국의 초등학생 자녀를 둔 부모님들의 방학 걱정을 덜어드리는 데 큰 힘이 되길 기대한다”며 “관계 부처가 협력해 지속해서 학교 돌봄 강화와 함께 야간, 주말, 방학 등 돌봄 사각지대를 적극 발굴해 해소하겠다”고 밝혔다.