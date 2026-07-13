민주당 최고위원 출마 서미화 “부강 호남 만드는데 불쏘시개 될 것”

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]더불어민주당 최고위원 선거 출마를 선언한 서미화 의원은 13일 “호남의 딸 서미화가 부강한 호남을 만드는데 불쏘시개가 되겠다”고 밝혔다.

그는 “이재명 대통령은 ‘약무호남 시무국가(若無湖南 是無國家)’라는 말속에 담긴 3대 메가프로젝트를 구현해 냈다”며 “우리 호남은 이재명 국민주권정부와 대체불가 운명공동체로 거듭나게 됐다”고 말했다.

서 의원은 “무엇보다 더 이상의 당·정·청 간 불협화음이 있어서는 안 된다”며 “6·3 지방선거에서의 주권자 국민의 준엄한 심판을 무겁게 받아들이고 긴장의 끈을 조여야 한다”고 강조했다.

주요 공약으로 5·18광주민주화운동 헌법 전문 수록과 대통령 중임제 등을 담은 개헌, 3대 메가프로젝트 지원 등을 제시했다.

전남광주 무안 출신인 서 의원은 시각장애인으로 국가인권위원회 비상임위원을 지냈으며 제22대 총선에서 시민사회의 추천을 통해 비례대표로 국회에 입성했다.