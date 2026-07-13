- 산·학·연·병 전주기 지원 성과 - 연차평가 2년연속 최고 ‘우수’

[헤럴드경제=구본혁 기자] 서울 홍릉 강소특구 기업들이 대규모 투자유치와 글로벌 시장에서의 기술사업화 성과를 잇따라 창출하고 있다. 홍릉 강소특구를 운영하고 있는 한국과학기술연구원(KIST)에 따르면 산·학·연·병이 결합한 홍릉의 전주기 지원 체계가 대형 투자유치와 글로벌 인허가, 지방으로의 성과 확산이라는 구체적 결실로 이어지고 있다.

수술로봇 기업 엔도로보틱스는 2025년 9월 한국 의료로봇 최초로 글로벌 1위 ‘다빈치’와 동일한 카테고리의 미국 식품의약국(FDA) 허가코드 ‘NAY’를 획득했다. 이어 세계 내시경 1위 올림푸스와 전 세계 독점 유통계약을 체결해 40여 개국 유통망을 확보하고, 올림푸스의 전략적 투자(SI) 100억원을 포함한 시리즈 C 325억원을 유치했다. 엔도로보틱스는 2021년 고려대 기술출자로 설립된 홍릉 연구소기업으로, GRaND-K 창업학교 최우수상 수상부터 사업화 R&BD 자금, 지원, 시리즈 A·B·C 투자 매칭과 고려대 안암병원 임상 실증 연계까지 5년간 홍릉의 밀착 지원을 받았다.

유전자치료제 기업 엘리시젠은 단 한 번의 투여로 효과가 지속되는 ‘원샷’ AAV 치료제로 습성 노인성 황반변성 시장에 도전장을 내밀었다. 2024년 한국 AAV 치료제 최초 미국 FDA 신속심사 지정을 받았고, 2025년 시리즈 C 420억원(누적 880억원)을 유치하며 2026년 코스닥 기술특례상장을 앞두고 있다. 특히 서울시가 조성한 서울바이오펀드가 100억원을 직접 투자했고, 홍릉은 기술특례상장 모의평가, 국가신약개발재단(KDDF) 과제 연계 등 후기 단계 ‘IPO 커스터마이징’으로 성장 준비를 가속했다.

KIST 기술출자 연구소기업 네오켄바이오는 의료용 대마(헴프) 성분의 골관절염 치료 효과를 세계 최초로 발견하며 홍릉에 창업의 첫 발을 내딛었다. 2022년 GRaND-K 창업학교 대상과 연구개발특구 통합IR 경진대회 최우수상을 수상했고, 2025년 12월 ‘산업용 헴프 규제자유특구’인 경북 안동에 130억원 규모의 헴프 원료의약품 GMP 제조시설을 국내 최초로 착공했다. 홍릉(R&D)과 안동(생산)을 연결한 초광역 상생 협력 모델로, 특구의 원천기술이 지방 전략산업으로 전이된 대표 사례로 평가된다.

이들 세 기업은 모두 홍릉의 ‘단절 없는 전주기 지원’을 받았다. 홍릉은 14개 강소특구 중 유일하게 3개의 기술핵심기관(KIST, 경희대, 고려대)이 공동운영하는 곳으로, 출연연·대학·대학병원(고려대의료원, 경희의료원)·창업공간(서울바이오허브)을 동시에 갖춘 바이오헬스케어 인프라를 보유하고 있다.

29개 투자기관이 참여하고 있는 홍릉투자기관협의회로 시드부터 시리즈 C까지 전주기 투자를 연계하고, IPO 커스터마이징 사업으로 기술특례상장까지 지원한다. 이러한 성과를 바탕으로 홍릉은 과학기술정보통신부 2025년도 강소특구 연차평가에서 2년 연속 최고 등급인 ‘우수’를 획득했으며, 특구기업 투자유치액은 앞선 두 기업을 포함해 목표 대비 460%인 754억원으로 전국 강소특구 중 최고 금액을 기록했다.

오상록 KIST 원장은 “KIST의 첨단 원천기술이 연구소기업 창업과 사업화로 이어지고 있다”며 “2단계에는 양자·로봇·인공지능 등 핵심 기술과 의료·바이오의 융합으로 홍릉을 글로벌 바이오 산업의 허브로 키우겠다”고 밝혔다.