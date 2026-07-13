자회사 시행법인 ‘MG ASSET’ 설립

[헤럴드경제=유혜림 기자] 새마을금고 자회사인 MG신용정보가 신용정보업계 최초로 공공기관 매입약정 사업 추진을 위한 자회사 시행법인인 ‘MG ASSET’ 설립을 완료했다고 13일 밝혔다.

MG신용정보가 100% 출자해 설립한 ‘MG ASSET’은 개발사업 부실채권을 취득한 뒤 공공기관 매입약정 사업으로 전환하는 역할을 수행한다. 이를 통해 부실채권의 조기 회수와 LH 공공임대주택 공급 확대에 기여하겠다는 전략이다.

MG신용정보는 사업 기반 마련을 위해 지난 1월 대신자산신탁을 시작으로 신영부동산신탁, 한국투자부동산신탁 등과 LH매입약정사업을 위한 업무협약을 체결했다.

이외 부국증권, 리딩투자증권, 엠플러스자산운용 등 금융사와도 협력 체계를 구축해 사업 추진 기반을 마련했다. 공공기관 매입약정 사업을 통한 부실채권 활용 범위를 넓히며 사업 다각화에 나선 것이다.

MG신용정보 관계자는 “MG ASSET 설립을 계기로 부실채권 중심의 신규 사업을 본격 추진할 계획”이라며“지속적인 사업 확대를 통해 새로운 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.