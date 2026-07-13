8~10월 434편 추가 편성…8.2만석 공급 확대

[헤럴드경제=권제인 기자 이스타항공이 성수기 여행 수요 증가에 대응해 일본·대만·제주 노선을 증편한다고 13일 밝혔다.

이스타항공은 8~10월 기간 동안 ▷인천-도쿄 144편 ▷인천-후쿠오카 144편 ▷부산-후쿠오카 58편 ▷부산-타이베이 56편을 추가 편성한다.

이번 증편으로 안천-도쿄 노선은 8월 14일부터 10월 24일까지 매일 왕복 4~5회, 인천-후쿠오카 노선은 같은 기간 매일 왕복 4회 운항한다. 또한, 부산-후쿠오카와 부산-타이베이는 8월 29일부터 10월 24일까지 매일 왕복 2~3회 운항한다.

아울러 연휴가 집중돼 있는 9월 19일부터 10월 11일까지 김포-제주 노선에 32편을 추가 편성한다. 해당 기간 김포-제주 노선의 하루 평균 운항 편수는 왕복 21회까지 확대될 예정이다. 이스타항공은 이번 증편을 통해 다섯 개 노선에 총 434편을 투입해 약 8만2000석을 추가 공급한다.

여름 휴가철 및 추석은 항공 수요가 몰리는 하반기 성수기로, 저가항공사(LCC) 이를 공략해 프로모션 및 증편을 진행하고 있다.

이스타항공 관계자는 “성수기 수요 증가에 대응하기 위해 제주 노선과 일본, 대만 등 단거리 노선 중심으로 항공편을 추가 편성했다”며 “앞으로도 고객들의 이동 및 여행 수요에 맞춰 탄력적인 공급 확대를 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편, 이스탕항공은 이날부터 항공권 할인 프로모션 ‘슈퍼 스타 페스타’를 진행한다.

슈퍼 스타 페스타는 이스타항공이 매년 1분기와 3분기에 정기적으로 여는 대규모 특가 행사다. 이번 행사는 이스타항공 전 노선을 대상으로 한다. 항공 운임 기준 최대 할인율은 99%다. 공항이용세와 유류할증료를 포함한 편도 총액운임 기준 최저가는 제주 2만8900원, 일본 6만6300원, 중화권 7만900원, 동남아 11만1900원부터다.