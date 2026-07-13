[헤럴드경제=민성기 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 향해 또다시 반말이 적힌 손팻말을 들고 시위에 나선 가운데, 정치권에서 비판이 쏟아졌다.

장 대표는 지난 11일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 열린 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에 참석했다. 이 자리에서 “재명아 봤지? 들었지? 그럼 국민특검 받아야지”라고 적힌 손팻말을 들었다.

앞서 지난 7일에도 “재명아, 고등학생 말고 나랑 싸우자”라는 문구의 손팻말을 들었다.

이에 박지원 더불어민주당 의원은 지난 12일 자신의 페이스북에 “점입가경”이라면서 “이 정도면 패륜”이라고 비판했다. 박 의원은 “‘아이들 볼까 두렵다’ 라든 말이 떠오른다”면서 “입과 인격 파탄자”라고 비난했다. 이어 “국가원수 예우까지 바라지 않는다”면서 “품격 갖춘 정치언어는 아니더라도 최소한 장삼이사의 보통 언어라도 사용하라”라고 촉구했다.

앞서 국민의힘 내부 비판도 나온 바 있다.

김근식 국민의힘 송파병 당협위원장은 지난 11일 페이스북을 통해 “아무리 대통령이 잘못해도 ‘재명아’는 정치의 언어가 아니다. 극우 막가파들이 쏟아내는 막말의 배설일 뿐”이라고 밝혔다. 그러면서 “저는 아무리 화가 나도 대표께 ‘똥혁아’라고 조롱하지 않는다”며 “그게 정치의 품격이고 내공”이라고 했다.

‘친한동훈계’ 윤희석 전 국민의힘 대변인도 지난 8일 MBC 라디오 ‘조승원의 뉴스하이킥’에서 이같은 손팻말에 대해 “부적절하다”며 “(대통령) 이름만 불러도 ‘멸칭’이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “정치의 상대방을 향해서 ‘멸칭’을 섞어서 무언가를 주장한다는 것은 그 주장의 내용이 얼마나 합리적이냐를 떠나서 귀에 안 들어온다. 멸칭만 들어오는 것”이라고 꼬집었다.