[헤럴드경제=함영훈 기자] 제2 공공기관 이전 러시를 기대하고 있는 원주 혁신도시가 서울 가는 직통버스 운행을 오는 20일 시작한다. 원주혁신도시의 교통 접근성을 높이고 이주정착 환경을 개선하기 위한 직통버스이다.

원주시, ㈜동부고속, ㈜중앙고속, 원주의료기기산업진흥원, 강원혁신도시 이전공공기관 노동조합 협의회는 13일 원주시청 투자상담실에서 ‘원주혁신도시↔서울 간 직통 고속버스 개통 및 운영을 위한 상생발전 업무협약식’을 개최했다.

이번 협약은 강원혁신도시 이전 공공기관 노동조합협의회가 지속적으로 건의해 온 정주여건 개선 과제를 반영해 추진됐다. 직통 노선이 개통되면 기존 원주기업도시를 경유하던 노선과 분리돼 원주혁신도시에서 서울까지 운행거리가 기존보다 14.6㎞ 단축된 총 121.2㎞로 운행된다.

원주시는 버스승강장 등 관련 시설 정비를 마친 뒤 오는 7월 20일부터 노선을 본격 운영할 계획이다. 노선 분리에 따라 원주의료기기산업진흥원이 새로운 기점으로 운영되면서 승차권 예매 등 이용 편의도 한층 개선될 것으로 기대된다.

직통버스로 취임 후 첫 업무협약을 해본 구자열 원주시장은 “이번 직통버스 개통이 혁신도시 주민과 공공기관 임직원들의 교통 불편을 해소하고, 혁신도시가 일과 주거, 소비가 조화를 이루는 자족도시로 성장하는 데 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.