2026 밸류데이 프로그램 일환 지난해에도 동수 제작

[헤럴드경제=한영대 기자] SK케미칼은 성남시 판교 본사에서 2026 밸류데이(VALUE Day) 프로그램으로 ‘긴급구호 키트 제작’ 봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

밸류데이는 SK케미칼이 지역사회 취약계층을 지원하기 위해 지난해부터 추진해 온 사회공헌 프로그램이다. 지난해에는 긴급구호 키트 450개를 제작한 바 있다.

이번 키트에는 재난·재해 발생 시 이재민에게 필요한 식료품과 위생·응급·안전용품, 생활필수품, 습기제거제 등 물품 30종을 담았다. SK케미칼 구성원들은 총 400개의 긴급구호 키트를 직접 제작했다.

완성된 키트는 사회공헌 NGO 지파운데이션에 전달돼 여주 물류창고에서 보관·관리된다. 지파운데이션은 재난 발생 시 긴급 지원이 필요한 지역에 3일 이내 배분한다.

SK케미칼은 앞으로도 우리 사회가 직면한 문제 해결에 기여할 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 적극 발굴할 계획이다. 고정석 SK케미칼 경영지원본부장은 “기후위기가 가속화됨에 따라 재난 등 사회의 불확실성이 지속적으로 증가하고 있다”며 “회사와 구성원이 사회 문제에 적극 참여하고, 함께 대비할 수 있는 다양한 방안을 모색해 나갈 것”이라고 말했다.