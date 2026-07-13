카앤 앱 내 서비스…맞춤형 리워드 혜택 제공 7월 중 이벤트 응모 시 추첨해 주유 쿠폰 지급

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대오일뱅크가 고급휘발유 고객을 위한 디지털 전용 서비스 ‘카젠라운지’를 출시했다고 13일 밝혔다.

카젠라운지는 HD현대오일뱅크의 카 라이프 플랫폼 ‘카앤(Car&)’ 앱 안에 마련된 서비스다. 고급휘발유 ‘카젠’과 초고급 휘발유 ‘울트라 카젠’을 주유한 고객은 앱에서 주유 이력과 보너스포인트를 확인하고, 전용 레이싱 게임 이벤트에 참여할 수 있다.

카젠라운지에 접속해 주유 금액에 따라 최대 리터(ℓ)당 4포인트를 추가 적립할 수 있고, 5만원 이상 주유한 고객은 레이싱 게임 참여권을 받는다. 게임 참가자에게는 주유패스 프리미엄 1개월 체험권과 고급휘발유 주유 쿠폰, 보너스포인트 등 경품이 지급된다.

출시 기념 프로모션으로 이달 31일까지 HD현대오일뱅크 주유소에서 고급휘발유를 주유하고 카젠라운지에서 이벤트에 응모하면, 추첨을 통해 고급휘발유 주유 쿠폰을 제공한다.

HD현대오일뱅크 관계자는 “더 많은 고객이 프리미엄 연료를 경험하고 꾸준히 선택할 수 있도록 다양한 이벤트를 선보일 계획”이라고 말했다.