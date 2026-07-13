경상북도·구미시와 MOU… 신규 고용 120명 창출

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오뚜기라면이 경상북도·구미시와 수출용 라면 생산시설 구축을 위한 투자양해각서(MOU)를 13일 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU는 K-라면·푸드의 성장세에 대응하기 위한 수출 생산거점 구축을 위한 것이다. 오뚜기라면은 2029년까지 구미2국가산업단지 내에 2000억원을 투자해 생산공장을 신설한다. 창출되는 신규 일자리는 120명에 달한다.

오뚜기라면은 ‘진라면’을 비롯한 다양한 라면 제품을 생산하는 오뚜기의 라면 생산 전문 관계사다. 현재 오뚜기 제품은 70여개국 이상으로 수출되고 있다. 특히 MOU에는 스마트제조 확산, 수출 제조혁신, 제조데이터 표준화 및 관련 규제 개선 등 푸드테크 분야 상호 협력에 관한 사항도 포함됐다.

이신혁 오뚜기라면 대표이사는 “단순한 생산시설 확충을 넘어 글로벌 수출 대응 역량을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라며 “지역경제 활성화와 일자리 창출에도 의미 있는 보탬이 되도록 노력하겠다”고 말했다