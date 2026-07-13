- 원자력연 컨소시엄, 요르단 NTD 시설 구축 우선협상대상자 선정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우리나라가 요르단 연구용원자로(JRTR)의 고품질 전력반도체 소재 생산을 위한 핵심 시설 구축 사업을 수주, 다시 한번 원자력기술 우수성을 증명했다.

한국원자력연구원은 ㈜미래와도전(FNC)과 공동으로 요르단 원자력위원회가 운영하는 요르단 연구용원자로(JRTR)의 ‘중성자변환도핑(NTD) 시설 구축 사업’의 우선협상대상자로 선정됐다고 13일 밝혔다.

중성자변환도핑(NTD) 기술은 반도체 기판이 될 고순도 실리콘(Si) 소재에 중성자를 조사해 실리콘 원자 중 일부를 인(P)으로 바꾸는 핵변환 기술로 고품질 전력반도체 생산을 위한 핵심 기술이다.

전력반도체는 전기차, 고속철도, 신재생에너지 설비, 산업용 전력기기 등에 사용되는 핵심 부품으로, 전기를 효율적으로 변환하고 제어하는 역할을 한다.

연구용 원자로는 전력용반도체와 같은 신소재 개발 연구에 필수적으로 활용되는 장치다.

원자력연구원은 국내 유일 연구용원자로 ‘하나로’를 통해 세계 최고 수준의 NTD 공정 기술력과 운영 경쟁력을 확보했다. 현재 최대 연간 25톤 규모의 N형 반도체용 실리콘을 꾸준히 공급하고 있다. 이러한 기술력과 지난 JRTR 건설 당시 선보인 안정적인 사업 수행 능력을 바탕으로 국내 NTD 장치 기술의 첫 해외 수출이라는 성과를 거뒀다.

원자력연구원 하나로이용연구단과 원자력 엔지니어링 전문기업 ㈜미래와도전이 컨소시엄을 구성해 지난 3월 사업제안서를 제출했고, 우선협상대상자로 선정되면서 오는 10월 정식 계약을 체결할 예정이다.

이번 사업은 JRTR 내 6인치 2기, 8인치 1기 규모의 NTD 시설을 구축하는 사업으로 설계부터 시운전, 운영 교육훈련까지 전 과정을 수행한다. 사업 기간은 최종 계약 체결 후 36개월이다.

원자력연구원은 시뮬레이션 프로그램 설계와 핵심 조사장치의 설계·제작을 맡고, ㈜미래와도전은 부대시설의 설계·제작과 시설 설치를 담당한다.

김명섭 한국원자력연구원 하나로이용연구단장은 “이번 수주는 우리나라가 수출한 연구용원자로의 우수성과 첨단 중성자 이용 기술력을 다시 한번 세계적으로 인정받은 성과”라며 “향후 요르단과 긴밀히 협력해 사업을 성공적으로 수행하고, 국내 원자력 기술의 해외 진출을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.