놀유니버스·애플월드 전략적 파트너십 체결 국내 숙박 3만여 곳, 애플트리 판매 네트워크에 공급 日 호텔도 NOL에 순차 연계 예정

[헤럴드경제=박세정 기자] 한국을 찾는 일본 관광객들은 앞으로 놀유니버스에서 제공하는 한국 숙소를 더 간편하게 예약할 수 있게 된다.

놀유니버스는 국내 숙소의 해외 판로를 확대하기 위해 일본 호텔 유통 전문기업 ‘애플월드’와 전략적 파트너십을 체결한다고 13일 밝혔다.

애플월드는 일본 여행사를 대상으로 글로벌 호텔 예약 플랫폼을 운영하며 전 세계 200여 개국 40만여 개 숙소를 유통하는 호텔 전문 기업이다. 최근 한국 여행 수요 증가에 맞춰 한국 숙박 상품을 지속 확대하고 있다.

놀유니버스는 이번 협력을 통해 자사가 보유한 국내 숙박 인벤토리 중 약 3만여 곳을 애플월드의 일본 여행사 및 글로벌 판매 네트워크에 공급한다.

이를 통해 국내 숙박 파트너들은 일본 현지 여행사를 비롯한 새로운 해외 유통 채널을 확보하게 된다. 일본 여행객들은 한국의 다양한 숙소 상품을 현지 사이트에서 편리하게 예약할 수 있게 된다.

양사는 3분기 내 시스템 연동을 완료하고 일본 호텔 인벤토리도 NOL에 순차적으로 연계할 예정이다. NOL 고객은 기존보다 다양한 일본 숙박 상품을 예약할 수 있게 된다.

이번 협력은 해외 유통망 확대 전략의 일환으로 추진됐다. 놀유니버스는 앞으로도 글로벌 유통 파트너와의 협력을 지속 확대해 나갈 계획이다.

올리버 리부츠키 놀유니버스 글로벌 사업 그룹장은 “국내 숙박 파트너들에게 새로운 글로벌 성장의 기회를 제공하는 발판이 될 것”이라며 “앞으로도 글로벌 유통 기업들과의 협력을 확대해 국내 여행 콘텐츠가 더 많은 해외 여행객과 만날 수 있도록 지원하고, 방한 관광 활성화에도 기여할 계획”이라고 말했다.

후카다 다케시 애플월드 이사는 “양사가 보유한 숙소 인벤토리를 한국과 일본 시장에 상호 공급해 여행사와 여행객 모두에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고, 양국 여행 시장의 성장에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 놀유니버스가 투숙과 이용일을 기준으로 7월1일부터 8월31일까지의 예약 데이터를 자체 분석한 결과, 가장 인기 있는 해외여행지는 일본으로 나타났다. 이번 일본 현지 유통 파트너 확대를 통해 일본을 찾는 한국 여행객들의 숙소 예약 등에도 편의성이 높아질 것이라는 기대다.