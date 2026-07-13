국토부·과기정통부·부산시 공동 개최

[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부는 과학기술정보통신부, 부산광역시와 함께 9월 9일부터 11일까지 3일간 부산 벡스코 제1전시장에서 ‘2026 월드 스마트시티 엑스포’를 개최한다고 13일 밝혔다.

2017년을 시작으로 올해 10주년을 맞이한 아시아 태평양 지역 최대 규모의 스마트시티 국제행사에는 전 세계의 정부·도시·기업·전문가·시민 등이 참여, 지속 가능한 도시와 삶의 질 향상을 위한 해법을 모색해 나가고 있다.

지난해 부산으로 개최지를 변경한 이후 전체 참관객 4만2958명, 참가 업체 457개사, 해외 54개국이 참여하며 호응을 끌어낸 바 있다.

이번 행사는 정부의 인공지능 대전환(AX) 기조에 맞춰 ‘K-AI 시티’ 정책을 선보이는 첫 무대다. ‘스마트시티를 넘어, AI 도시로(Beyond Smart City, Into AI City)’라는 행사 슬로건에 맞게, 스마트시티에서 AI 시티까지 폭넓은 도시 모델을 선보일 예정이다.

전시, 개막행사, 콘퍼런스, WSCE 어워즈, 기업 발표회 등 다양한 프로그램이 구성된다. 국내외 정부·도시·기업의 관계자 및 전문가 등과 글로벌 협력의 장도 마련된다.

이기봉 국토부 도시정책관은 “올해 10주년을 맞이한 월드 스마트시티 엑스포는 기술을 통해 경험하는 더 나은 내일을 향해 국내외 협력을 확대해 나가는 글로벌 플랫폼”이라며 “국내 기업의 해외 진출과 국제 협력을 강화하는 계기가 될 수 있도록 행사 전반에 더욱 큰 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.