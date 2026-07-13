국내 시장에 8개 규격 순차 출시 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지’ 적용 독일 車 전문지 테스트서 종합 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 국내 시장에 전기차 전용 사계절 타이어 ‘아이온 플렉스 클라이밋’을 출시한다고 13일 밝혔다.

‘아이온 플렉스 클라이밋’은 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’의 올웨더 타이어로, 2023년 유럽 시장 출시에 이어 국내에도 선보이는 제품이다. 유럽 겨울용 타이어 필수 인증 마크인 ‘3PMSF’를 획득해 눈길은 물론 여름철 고온과 빗길에서도 안정적인 주행 성능을 제공한다.

국내 시장에는 세단과 SUV(스포츠유틸리티차량) 차량에 장착 가능한 18인치부터 20인치까지 총 8개 규격을 순차 출시한다. 먼저, 글로벌 완성차 브랜드의 주력 전기차 모델에 장착 가능한 ▷255/45R19 ▷235/55R19 ▷235/40R19 ▷215/55R18 등 주요 4개 규격을 출시하며, ▷255/40R20 ▷255/45R20 ▷215/50R19 ▷235/45R18 등 4개 규격은 10월 출시될 예정이다.

‘아이온 플렉스 클라이밋’에는 한국타이어의 전기차 특화 독자 기술 체계인 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지’가 적용됐다. 이를 기반으로 ▷저소음 ▷낮은 회전저항 ▷우수한 그립력 ▷향상된 마일리지 등 전기차에 요구되는 4대 핵심 성능을 균형 있게 구현했다는 게 회사 측의 설명이다.

특히 트레드에는 3D 그립 사이프와 고밀도 실리카 및 친환경 신소재를 결합한 컴파운드를 적용해 마른·젖은 노면, 눈길 등 다양한 주행 환경에서도 뛰어난 접지력과 핸들링 성능을 확보했다. 또한, 전기차 특화 기술 미적용 제품 대비 젖은 노면 그립력을 최대 5%, 코너링 강성을 약 20% 향상시켜 전기차의 높은 하중과 강한 구동력에서도 안정적인 주행 성능을 제공한다.

아울러 최적화된 회전저항 저감 기술과 균일한 접지압 분산 설계를 적용해 전비 효율과 마일리지 성능을 개선하고, 국내 타이어 브랜드 중 유일하게 전 규격에 흡음재를 적용해 공명음을 최대 6dB 줄였다.

‘아이온 플렉스 클라이밋’은 독일 최고 권위의 자동차 전문지 ‘아우토 빌트’가 최근 발표한 ‘2026년 올웨더 타이어 테스트’에서 주요 평가 항목에서 유수의 글로벌 브랜드를 제치고 최상위 성적을 기록, 종합 1위를 차지했다.

이용관 한국타이어 한국사업본부장은 “전기차 대중화 속 고하중·고토크 차량의 겨울철 안전 확보와 계절별 타이어 교체의 번거로움을 해결하고자 하는 전기차 고객의 니즈를 확인했다”며 “’아이온 플렉스 클라이밋’은 한국타이어의 전기차 기술력이 집약된 상품으로서 시장 수요에 대응하고, 전기차 전용 타이어 시장의 리더십을 더욱 공고히 해나갈 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 한국타이어는 지난달 열린 영국 최대 규모 전기차 페스티벌인 ‘2026 런던-브라이튼 EV 랠리’에 공식 후원사로 참여하는 등 글로벌 시장에서 고객 접점을 빠르게 넓혀가고 있다.