철인이 인정한 석촌호수 수질…“어떤 곳과도 비교불가“

[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데물산은 잠실 석촌호수를 헤엄치고 롯데월드타워 계단을 오르는 ‘2026 롯데 아쿠아슬론’이 성황리에 치러졌다고 12일 밝혔다.

지난 2022년 시작한 롯데 아쿠아슬론은 2023년부터 대한철인3종협회가 공식적으로 참여, 승인 및 주관하는 대회다. 석촌호수 동호 두 바퀴인 1.5㎞를 헤엄치는 ‘오픈워터 수영’과 롯데월드타워 123층까지 2917개의 계단을 뛰어오르는 ‘스카이런’이 결합했다. 올해 5회째를 맞아 참가 규모를 약 1000명으로 확대했다. 접수는 10분 만에 조기 마감됐다.

대회에는 86명이 3년 연속 참석했다. 남성 최고령 참가자 차인택(79) 씨, 여성 최고령 참가자 김평순(68) 씨, 부부와 자매 철인 등 다양한 구성의 참가자들이 도전장을 내밀었다. 남자부는 김완혁 씨가 42분 59초기록으로, 여자부는 김태향 씨가 46분 58초로 1위에 올랐다.

대회 역대 최고령 참가자인 차인택 씨는 “80세를 맞이해 석촌호수 물맛을 보고 롯데월드타워 2917계단을 접수하러 왔다”며 “평소 철인3종대회를 100회 이상 참여하는 노력으로 건강관리를 해와서 편하게 완주할 수 있었다”고 말했다.

2024년 대회 우승 이후 올해 2번째로 우승한 김완혁 씨는 “석촌호수 바닥이 보일 정도로 깨끗하고 해외 그 어떤 곳과 비교해도 수질이 제일 좋았다”며 “60층에서 힘들었는데 기록을 단축하며 또 한 번 우승해서 너무 기쁘다”고 전했다.

롯데물산·롯데지주·롯데월드 등 롯데 3개 계열사와 송파구청·환경기업 젠스·재단법인 녹색미래 등은 함께 석촌호수 수질 개선에 힘써왔다. 지난 2021년부터 광촉매를 활용한 친환경 공법으로 수질개선 사업을 진행했으며, 석촌호수의 투명도는 지난 5년 동안 2m 이상을 유지하고 있다. 또 대부분의 수질환경기준 항목에서 1등급 판정을 받았고, 대한철인3종협회가 6월 진행한 대장균 및 탁도 검사에서도 합격점을 받았다.

장재훈 롯데물산 대표이사는 “지속적인 수질개선을 거쳐 청정해진 석촌호수에서 펼쳐지는 롯데 아쿠아슬론은 이제 환경과 도심의 조화를 상징하는 이색 스포츠대회로 자리매김했다”고 말했다