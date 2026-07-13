7월 22일 오후 2시부터 접수…하프코스, 10㎞, 5㎞

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)는 7월 22일 오후 2시부터 ‘2026 제12회 시흥시 전국하프마라톤대회’ 참가 신청을 선착순 접수한다고 13일 밝혔다. 대회는 10월 5일 오전 9시 거북섬 한국공학대학교 제2캠퍼스 일원에서 열린다.

시흥시를 대표하는 생활체육행사인 이번 대회는 시화방조제와 서해를 배경으로 달리는 코스로 마련돼 참가자들이 시흥의 가을 정취를 만끽할 수 있게 했다.

경기는 한국공학대학교 제2캠퍼스를 출발해 시화방조제를 지나 출발지로 돌아오는 하프코스(21.0975㎞)를 비롯해 10㎞, 5㎞ 개인전으로 운영된다. 하프코스는 만 19세 이상, 10km는 만 14세 이상이면 참가할 수 있으며, 5km는 남녀노소 누구나 참여할 수 있다. 참가비는 하프 코스와 10km는 3만5000원, 5km는 2만원이며 총 5000명을 선착순 모집한다.

특히 올해는 시흥의 관광ㆍ문화ㆍ상징 등을 주제로 한 복장과 소품을 착용하고 참가하는 ‘시흥 코스프레런’을 처음 운영한다. 우수 참가자는 창의성과 완성도 등을 심사해 시상할 예정이다.

대회 당일에는 참가자의 이동 편의를 위해 오이도역과 시흥시청에서 대회장까지 무료 셔틀버스를 운행한다.

시 관계자는 “거북섬과 시화방조제를 배경으로 열리는 이번 대회가 전국 마라톤 동호인과 시민들에게 시흥의 매력을 알리는 계기가 되길 바란다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

참가 신청과 대회 관련 자세한 사항은 대회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.