고성능 제품 양산 상당 시간 소요 반도체 확장 국면 40개월, 평균 상회 주요 IB들, 내년까지 호조세 전망

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행이 글로벌 반도체 경기 고점론을 일축했다. AI(인공지능) 인프라 투자 확대로 반도체 수요가 폭발적으로 증가하는 반면, 고성능 제품 생산을 위한 공급 확대 속도는 그에 미치지 못하고 있다는 것이다.

13일 한은은 박성훈 국민의힘 의원실에 제출한 서면 답변서를 통해 반도체 경기가 꺾이지 않은 것에 대해 “AI 인프라 투자로 반도체 수요가 많이 증가한 데 비해 공급 확대 속도는 더디다”며 공급 우위 시장 상황을 언급했다.

한은은 반도체 수요와 관련 “이번 확장기는 AI 확산에 따른 산업 생태계의 근본적 변화가 기대되는 상황에서 기업의 경쟁적 투자가 견인하고 있다는 점에서 과거 확장기와 차이가 있다”고 지적했다.

공급 측면에서는 “고성능 제품의 기술적 어려움으로 제품 양산에 상당한 시간이 소요된다”며 “HBM(고대역폭 메모리) 등 주문형 제품이 주도하고 있다는 점에서 과거보다 공급 확대 속도가 제약된다”고 평가했다.

이런 점을 고려하면 글로벌 반도체 경기가 상당 기간 확장세를 이어갈 것이라는 전망이다.

한은은 “현재 반도체 경기는 데이터센터 등 글로벌 AI 인프라 투자 호조로 과거 확장세를 훨씬 뛰어넘는 강한 흐름을 나타내고 있다”고 분석했다.

한은은 현재 반도체 경기 확장 국면이 2023년 3월 이후 40개월째 지속되고 있다고 평가했다. 이는 2000∼2020년 다섯 차례 확장기의 평균 기간인 29개월을 이미 상회하고 있다.

한은은 해외 IB(투자은행) 의견을 인용해 반도체 경기 확장이 여전히 유효하다는 점을 거듭 시사했다.

한은은 “AI 기술 확산 속도와 범위, 수익성 등을 둘러싼 불확실성이 있다”면서도 “JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리 등 주요 IB들은 대체로 글로벌 반도체 경기가 적어도 내년까지 호조를 이어갈 것으로 전망한다”고 전했다.

한은은 반도체 경기가 예상보다 강해지면서 연이어 경제성장률 전망치를 상향 조정했다. 한은의 올해 경제성장률 전망은 지난 2월 2%에서 5월 2.6%로 0.6%포인트 올랐다. 한은 한 관계자는 “1분기 삼성전자가 예상을 훨씬 뛰어넘는 영업이익을 거둔 것이 5월 성장률 상향에 큰 영향을 미쳤다”고 전했다. 시장에서는 올해 3% 이상의 성장률 달성도 거론되고 있다.

실제 반도체 관련 실적은 가파르게 상승하고 있다. 통관 기준 반도체 수출의 전년 대비 증가율은 지난 4월 171.4%, 5월 167.7%에 달했다. 월간 수출액 1천억달러를 돌파한 6월에는 증가세가 더 가팔라진 것으로 추정된다. 삼성전자는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 89조4000억원으로 3분기 연속 역대 최대 실적을 경신했다. 엔비디아와 애플의 역대 최대 분기 실적도 넘어섰다.