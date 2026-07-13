[헤럴드경제=전현건 기자] 해군은 13일 오전 5시 58분께 강원 거진 동방 약 52km 해상에서 전날 동해 경비임무 수행 중 실종된 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다고 밝혔다.

해당 병사는 12일 경비임무 중이던 함정에서 실종됐으며, 해군은 즉시 함정과 항공기 등을 투입해 야간 수색작전을 벌여왔다.

해군은 정확한 사고 경위에 대해 조사에 착수하는 한편, 유가족 지원에 만전을 기할 방침이다.