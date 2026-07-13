[헤럴드경제=전현건 기자] 해군은 13일 오전 5시 58분께 강원 거진 동방 약 52km 해상에서 전날 동해 경비임무 수행 중 실종된 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다고 밝혔다.
해당 병사는 12일 경비임무 중이던 함정에서 실종됐으며, 해군은 즉시 함정과 항공기 등을 투입해 야간 수색작전을 벌여왔다.
해군은 정확한 사고 경위에 대해 조사에 착수하는 한편, 유가족 지원에 만전을 기할 방침이다.
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입력 2026-07-13 06:59:05 수정 2026-07-13 07:07:29
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[헤럴드경제=전현건 기자] 해군은 13일 오전 5시 58분께 강원 거진 동방 약 52km 해상에서 전날 동해 경비임무 수행 중 실종된 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다고 밝혔다.
해당 병사는 12일 경비임무 중이던 함정에서 실종됐으며, 해군은 즉시 함정과 항공기 등을 투입해 야간 수색작전을 벌여왔다.
해군은 정확한 사고 경위에 대해 조사에 착수하는 한편, 유가족 지원에 만전을 기할 방침이다.
미군, 이란 방공망 재차 공습…“미사일 및 소형 고속정 타격”
[헤럴드경제=정목희 기자] 미군이 12일(현지시간) 이란의 미사일 및 방공 시스템을 겨냥해 추가 공습을 감행했다고 미국 인터넷매체 악시오스의 바락 라비드 기자가 전했다. 라비드 기자는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “한 미국 당국자가 미군이 약 1시간 전 이란의 미사일 및 방공 시스템을 대상으로 여러 차례 공격을 실시했다고 밝혔다”고 전했다. 그
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
“임영웅 나오는 꿈 3일 연속 꿨는데”…복권 1등 ‘5억 당첨’
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김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.