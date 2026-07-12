[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 ‘거제 야호’의 인기로 역주행 인기를 얻기 시작한 리센느를 이끈 소속사 대표가 버클리음대 출신이자 보컬그룹 하이브로우 멤버였던 이주헌 대표라는 사실이 공개됐다.

지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 리센느의 일상과 함께 소속사 더뮤즈엔터테인먼트의 성장 과정이 소개됐다.

방송에서 매니저로 등장한 김혜수 이사는 “대표님과 저는 버클리음대 선후배”라며 “회사를 처음 시작할 때는 대표님을 포함해 직원이 단 3명뿐이었다”고 말했다.

김 이사는 이어 “세 사람이 각자 돈을 모아 1000만원으로 회사를 세웠다”며 “인력이 부족해 저는 회계와 재무를 맡았고, 대표님은 직접 차량을 운전하며 멤버들의 일정을 소화했다”고 회고했다.

이주헌 대표는 리센느를 알리기 위해 프로필 수백 장을 출력해 방송사를 직접 찾아다녔고, 손편지를 써 관계자들에게 전달했다. 감사의 마음을 담아 케이크와 꽃을 준비하는 등 직접 발로 뛰며 홍보에 나섰다.

리센느 멤버 미나미는 “대표님은 평소에도 꽃을 보내주시고 늘 세심하게 챙겨주셨다”고 말했다.

하지만 엔터테인먼트 업계 경험이 부족해 시행착오도 겪었다.

김 이사는 “처음 음악방송에 갔을 때는 인이어 착용법도 몰라 다른 팀 매니저에게 도움을 요청했다”며 “데뷔 초 음악방송 출연은 ‘뮤직뱅크’ 한차례가 전부였다”고 털어놨다.

한편, 리센느가 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’으로 역주행에 성공한 뒤 회사 분위기도 달라졌다.

김혜수 이사는 “예전에는 출연하고 싶은 프로그램마다 수백통씩 연락해야 했지만 지금은 먼저 섭외 문의가 온다”며 “광고 문의도 100건 이상 들어왔다”고 밝혔다.