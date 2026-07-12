[헤럴드경제=장연주 기자] 경북 경산시와 포항시에 12일 오전 10시를 기해 ‘폭염중대경보’가 발령됐다.

폭염중대경보는 ‘일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역’에서 ‘일 최고 체감온도가 38도 이상’ 또는 ‘일 최고기온 39도 이상’인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상되면 내려진다.

폭염중대경보는 폭염경보로도 경각심을 충분히 줄 수 없는 ‘극한더위’를 경고하고자 도입돼 지난 달 1일부터 운영되고 있으며 이번이 첫 발령이다.

폭염중대경보가 발령될 정도의 더위에는 건강한 사람한테도 온열질환이 발생할 가능성이 매우 높다.

중대경보 발령시 즉시 야외활동을 멈추고 무더위쉼터나 그늘로 바로 이동해 수분을 섭취하며 휴식을 취해야 한다.

한편, 이번 폭염은 월요일인 13일까지 계속될 예정이다.

기상청은 14일부터 서쪽 지방에 소나기가 내일 예정이지만, 비가 내리는 시간이 짧아 더위의 기세를 꺾기에는 역부족이라고 밝혔다.