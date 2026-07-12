취업특강·현장면접 운영…6개 기업 50여명 채용 김경대 용산구청장 “구민들에게 더 많은 취업 기회를 제공하겠다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경대 서울 용산구청장이 지난 10일 구청 지하 2층 대회의실에서 열린 ‘제1회 용산구 일자리 드림데이’에 참석해 구직자들을 만나고 참여기업 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.

이 행사는 취업을 희망하는 구민들에게 현장 채용 기회와 맞춤형 취업 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 엔젤스태프, 밝은티어스, 신우산업관리 등 6개 기업이 참여해 기물세척, 미화, 전산입력원 등 다양한 직종에서 50여 명을 채용할 예정이다.

행사에서는 기업별 현장 면접과 채용 상담이 진행됐으며, 명장 스토리와 면접 이미지 메이킹 등 취업 특강도 함께 진행돼 참가자들의 호응을 얻었다.

김경대 용산구청장은 “일자리는 구민의 삶과 직결되는 가장 중요한 민생 과제”라며 “앞으로도 구직자와 기업을 연결하는 맞춤형 채용 행사를 지속적으로 확대해 구민들의 안정적인 취업을 적극 지원하겠다”고 말했다.