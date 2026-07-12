[헤럴드경제=정석준 기자] K-뷰티 열풍으로 오일과 컨디셔너, 염색약 등 두발용 제품류 수출도 가파르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

12일 관세청 수출입 무역통계에 따르면 올해 1∼5월 두발용 제품류 수출액은 2억3272만달러(약 3500억원)로, 작년 같은 기간(1억7815만달러)과 비교해 30.6% 증가했다.

지난해 연간 두발용 제품류 수출액은 4억7817만달러(약 7200억원)로 사상 최대였다. 하반기에도 지금과 같은 흐름이 이어진다면 올해 기록이 지난해를 넘어설 것으로 보인다.

두발용 제품류 연간 수출액은 지난 2021년 4억1651만달러에서 2022년 3억4186만달러로 줄었다가 2023년 3억5822만달러, 2024년 4억1308만달러, 지난해 4억7817만달러로 매년 늘었다. 주요 수출국은 미국과 중국, 일본 등이다.

화장품 업계에서는 두발용 제품류 수출 증가의 원인으로 한류 콘텐츠 확산을 꼽는다. 또한 국내 기업의 기술력도 한몫했다는 평가다. 업체별로 스킨 케어 분야에서 축적한 연구개발 역량과 저자극·고기능성 성분을 기반으로 경쟁력 있는 제품을 선보이면서 글로벌시장에서 신뢰를 이끌었다는 것이다.

업계에서는 두발용 제품류 수출이 당분간 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.

식품의약품안전처에 따르면 두발용 제품류를 포함한 화장품 수출액은 지난해 114억달러(약 17조)로 연간 최대 기록을 세웠다.

올해 상반기에는 지난해 같은 기간보다 27.3% 증가한 70억달러(잠정·약 11조원)로, 상반기 기준 최대로 집계됐다.