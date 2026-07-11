[헤럴드경제=채상우 기자] 100세가 넘어서도 현역으로 연주 활동을 한 일본 피아니스트 무로이 마야코(室井摩耶子) 씨가 5일 노환으로 세상을 떠났다고 교도통신 등이 11일 전했다. 향년 105세.

1921년 4월 도쿄에서 태어난 고인은 6세 때 피아노를 시작했다. 1941년 도쿄음악학교(현 도쿄예술대학)를 수석 졸업한 뒤 1945년 도쿄 히비야공회당에서 열린 일본 교향악단(NHK 교향악단의 전신) 공연으로 데뷔했다.

일본 오케스트라 초창기의 풍경을 그린 1955년작 영화 ‘여기에 샘이 있다’ 연주 장면에 실명으로 출연했다. 오스트리아와 독일에서 수련을 쌓고 일본을 대표하는 피아니스트 중 한 명으로 국제적으로 활약했다. 베토벤 곡 연주가 특기였다.

80세가 넘은 후에도 일본 각지의 오케스트라와 협연하며 왕성한 연주 활동을 펼쳤다. 2021년 데일리 신초와 인터뷰에서 “80세가 넘어서 살던 단층집을 헐고 2층 단독주택을 지을 때 방음 장치를 하겠다고 하니까 인근 주민들이 피아노 소리를 들을 수 없게 된다고 말리더라”고 했다. 100세가 된 2021년에도 “하루 4시간 연습을 하루도 빠짐없이 계속하고 있다”고 말할 정도로 피아노에 대한 열정을 놓지 않았다. 2021년 닛케이홀에서는 ‘백수 기념 스페셜 콘서트’를 개최했다.

‘피아니스트가 되는 길’(1971)을 시작으로 2018년 ‘매일 계속한다-97세 현역 피아니스트의 마음 풍요롭게 살아가는 습관’을 펴내는 등 저서 여러 권을 썼고, 일본 음악 잡지 ‘월간 쇼팽’에는 이번 호까지 연재를 이어갔다.