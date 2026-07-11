[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 김어준 씨가 광주 여고생 피살 사건인 ‘장윤기 사건’을 두고 “이런 정도의 사건은 1년에 몇 건씩이나 있다”고 말했다. 이에 대해 국민의힘은 “금수와도 같은 야만적 행태”라고 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 11일 논평에서 “천인공노할 강력 범죄로 목숨을 잃은 피해자와 그 유가족의 피눈물을 닦아주지는 못 할망정, 오직 정파적 이익을 위해 비극을 난도질한다”고 지적했다.

이어 “김씨 말대로 만약 이토록 끔찍한 사건이 대한민국에서 1년에 몇 번씩이나 일어난다면 그것은 검찰의 보완수사권이 더욱 철저하게 존치되어야 할 강력할 이유일 뿐”이라고 반박했다.

박 수석대변인은 “(장윤기 사건은) 경찰이 놓치고 부실하게 묻어버릴 뻔했던 강간 목적 살인의 추악한 전말을 검찰의 보완수사가 있었기에 비로소 밝혀낼 수 있었던 것”이라고 말했다.

그러면서 그는 “민주당이 국민적 우려와 당내 양심적인 목소리까지 외면한 채 끝내 검찰 보완수사권 폐지 법안을 힘으로 밀어붙인다면, 이는 자신들이 국민의 생명을 팽개치고 오직 김어준 씨와 같은 유튜버의 선동에 놀아나는 정치적 공동체이자 한몸임을 만천하에 자인하는 셈이 될 것”이라고 경고했다.

앞서 김씨는 지난 9일 자신의 유튜브채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에서 장윤기 사건을 언급하면서 “문제가 될 만한 사건은 맞다”고 했다. 다만 그는 “왜 이렇게까지 많이 보도되나. 최근에 한 일주일 상간으로 거의 모든 언론에서 톱을 장식하고 있다”고 말한 바 있다.