메리노, 2경기 연속 교체 결승골 4강서 프랑스와 유로 리턴매치

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘무적함대’ 스페인이 미켈 메리노의 두 경기 연속 결승골로 2026 북중미 월드컵 8강전에서 벨기에를 격침시켰다.

스페인은 11일(이하 한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 후반 43분 터진 메리노의 골로 벨기에에 2-1 승리를 거뒀다.

이로써 2024 유럽축구선수권대회(유로 2024) 준결승에서 맞붙었던 스페인과 프랑스가 월드컵 4강 무대에서 리턴 매치를 펼치게 됐다. 2년 전 대결에서 승리한 스페인은 결승에서 잉글랜드까지 꺾고 ‘유럽 챔피언’ 타이틀을 가져갔다.

우세하게 경기를 풀어가던 스페인은 전반 30분 파비안 루이스의 골로 앞서나갔다. 오른쪽 풀백 페드로 포로가 깊숙이 돌파하고서 넘긴 컷백을 다니 올모가 오른발 슈팅으로 연결한 것을 골키퍼가 쳐내자 문전으로 쇄도하던 루이스가 오른발로 재차 슈팅해 골망을 흔들었다.

벨기에도 가만히 있지 않았다. 전반 41분 티모티 카스타뉴가 오른쪽에서 올린 크로스를 가까운 쪽 포스트에서 도사리던 샤를 더케텔라러가 방향만 바꾸는 헤더로 연결해 골대를 갈랐다.

후반 공세의 수위를 높여가던 스페인의 수비수 파우 쿠바르시가 후반 43분 낮고 강한 중거리슛을 날렸다. 골키퍼에 맞고 흘러나온 공을 불과 2분 전 교체 투입된 메리노가 왼발로 슈팅해 골망에 꽂았다.

메리노는 포르투갈과 16강전(1-0)에 이어 두 경기 연속 교체로 결승골을 뽑아내며 ‘특급 조커’의 면모를 뽐냈다.

스페인과 프랑스의 준결승전은 15일 오전 4시 댈러스 스타디움에서 치러진다.