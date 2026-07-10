[헤럴드경제(울란바타르)=서영상 기자] 몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 10일 오후(현지시간) 냠 오소르 오츠랄 총리를 접견하며 “정상회담 계기로 합의된 성과들이 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적 협력으로 이어질 수 있도록 양국 정부가 함께 노력해 나가기를 기대한다”고 말했다.

강유정 수석대변인은 이날 울란바타르에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이 대통령의 둘째날 순방 일정과 관련해 그 의미를 전달했다.

이 대통령은 전날 오흐나 후렐수흐 대통령과 정상회담에 이어 오늘 산닥 뱜바척트 몽골 국회의장을 만난 뒤 오츠랄 총리까지 접견하며 각별한 관심과 지원을 당부했다. 몽골에서 총리는 대통령, 국회의장에 이어 국가 서열 세번째에 해당한다.

오츠랄 총리는 “정상 간 논의된 사안들이 실질적으로 이행될 수 있도록 내각 부처들을 잘 챙겨나가겠다”고 화답했다. 그러면서 전날 원칙적 타결을 이룬 포괄적경제동반자협정(CEPA)와 핵심 광물 관련 협력이 양국 관계 발전에 큰 기회가 될 것이라는 점을 강조했다고 강 수석대변인은 밝혔다.

이어 이 대통령은 이날 저녁 후렐수흐 대통령이 주최하는 만찬에도 참석한다. 이를 위해 이 대통령은 두 정상 내외의 개별 취향을 감안해 국궁세트와 스마트 워치, 나비당초 높은함을 준비했다.

강 수석대변인은 “국궁세트’는 물소뿔과 대나무 등을 복합적으로 접합한 전통기법으로 제작됐다. 활쏘기는 양국 모두가 공유하는 전통문화이자 내일 이 대통령 부부가 참석 예정인 나담축제의 3대 종목 중 하나”라고 설명했다.

또 이날 만찬에는 이번 순방에 경제사절단으로 동행한 경제인사들도 참석한다. LS 구자은 회장, SK 이형희 부회장, KOTRA 강경성 사장 등 그 규모만 40여명에 이른다.

강 수석대변인은 “경제인사들의 국빈만찬 참석이 양국 경제협력 강화로 이어질 수 있는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.