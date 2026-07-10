[헤럴드경제=민성기 기자] 전 야구선수 이대호가 자신의 다이어트를 둘러싼 오해를 해명했다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 이대호가 게스트로 출연해 김연경과 다이어트를 주제로 이야기를 나눴다.

김연경은 이대호를 보자마자 “선수 때보다 많이 야위신 것 같다”라고 말했고, 이대호는 “모든 분들이 그렇게 이야기한다. ‘왜 선수 때는 다이어트 안 했냐’라고 하신다”며 “근데 그때도 맨날 했다”라고 억울함을 드러냈다.

이어 그는 “시즌 때는 살이 찌는 선수였고 시즌이 끝나면 다이어트를 하는 선수였다”며 “선수를 그만둔 뒤에는 계속 꾸준히 관리하려고 한다. 먹는 걸 줄이고 운동도 계속 하고 있다”라고 근황을 전했다.

이에 김연경이 “시즌 때는 살이 찌는 이유가 있냐”라고 묻자, 이대호는 “야구는 야간 경기를 하지 않냐. 일주일에 여섯 경기를 하고 야간 경기를 마친 뒤 저녁을 먹다 보면 항상 살이 찌더라. 밤 11시~12시에 밥을 먹고 새벽 2시에 자면 다 살로 간다”라고 설명했다.

앞서 이대호는 한 방송에 출연해 20kg을 감량한 사실을 밝혀 화제가 됐다. 당시 이대호는 식단과 운동을 병행했다면서도 비만치료제인 위고비를 언급했다.

이대호는 이를 다시 언급했다. 그는 “전부 위고비로 뺐다고 와전됐는데 3개월 동안 1일 1식을 하고 좋아하는 술도 한 잔 안 먹고 뺐다”라고 해명했다.