회사 “고온 세탁·건조해도 원형 유지…2배 빠르게 말라”

이브자리가 장마철 건조기능을 강화한 침구 ‘라이젤스팀 플랜트’(사진)를 새로 출시했다.

신제품은 특수 충전재를 100% 사용하고, 커버에는 부드러운 촉감을 느낄 수 있는 100% 면 60수 원단이 적용됐다. 불순물을 제거하는 고온 워싱처리까지 거쳐 피부자극을 최소화한다고 회사 측은 전했다.

이브자리는 “고온 세탁·건조에 특화된 기능성에 더해 호텔침구 디자인이 적용됐다. 전체에 차분한 회색을 입혔고 가장자리는 3cm 폭의 날개로 마감됐다”며 “줄누비 스타일의 스티치를 여러 줄 넣어 깔끔하면서도 호텔침실 같은 분위기를 연출한다”고 했다.

이불과 함께 동일한 충전재와 패턴을 적용한 경추베개도 출시됐다. 이 역시 세탁기와 건조기를 사용해도 형태와 탄성이 유지돼 관리가 간편하다고 한다.

라이젤스팀은 2022년부터 선보인 기능성 제품으로, 이브자리 수면환경연구소가 자체 개발한 특수 충전재가 적용된다. 이 충전재는 뜨거운 물에 세탁하거나 건조기를 사용해도 줄어들지 않고 원형을 유지한다고 한다.

또 자연건조 때도 일반 솜침구보다 습도감소율이 높아 2배 이상 빨리 마른다고 했다. 무게가 가볍고 포근한 느낌으로 속통과 차렵이불로 두루 활용 가능하다고 회사 측은 설명했다.