[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원 남동부 석탄산업전환지역 중 태백-정선-영월지역에 비해 약간 소외된 듯한 고을이 있다. 한때 인구 4만~5만명이 살던 삼척시 도계읍이다. 도계는 태백-정선처럼 평지가 해발800m인 고원지대에 있지 않고 지대가 낮아, 여기에도 탄광이 있었나 싶은 느낌이 드는 경우가 있다.

삼척관광문화재단과 강원랜드 하이원 추추파크가 도계 살리기를 위해 의기투합했다.

두 기관은 업무협약을 통해 ▷삼척 관광 콘텐츠 개발과 활성화를 위한 협력 ▷효율적인 관광홍보 및 공동 마케팅 협력 추진 ▷관광 향유 기회 확대를 위한 프로그램 추진 등 지역상생 및 관광활성화를 위해 상호 협력해 나가기로 했다.

특히, 도계 지역은 석탄산업전환지역으로서 새로운 관광 활로를 모색하고 있는 중요한 시점에 있기에 두 기관이 관심을 더욱 기울인다.

하이원추추파크는 도계 스위치백 옛 선로 주변에 조성돼 있다. 하이원 추추파크와 미인폭포 등 도계권 주요 관광자원은 국민들의 삼척시 여행을 보다 풍부하게 해줄 것으로 기대된다.

삼척관광문화재단 유재현사무국장은 “이번 협약은 도계권 관광자원을 효과적으로 연결하면서 삼척 관광의 경쟁력을 높이기 위한 협력의 출발점”이라며 “앞으로 양 기관이 지속적으로 소통하며 지역상생형 관광 활성화 모델을 만들어가겠다”고 말했다.