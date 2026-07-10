이태준 열사 묘소 참배 후 기념관 둘러봐

[헤럴드경제(울란바타르)=서영상 기자] 몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 10일(현지시간) 독립유공자 이태준 선생 묘소를 참배하고 기념관을 둘러봤다.

대한민국 대통령이 몽골 이태준 기념관을 방문한 것은 2011년 8월 이명박 전 대통령 방문 이후 15년 만이다.

이 대통령이 방문한 이태준 기념관은 독립유공자 이태준 선생이 조국의 독립운동과 몽골 근대 의료 발전에 기여한 업적을 널리 알리기 위해 조성된 공간이다.

이번 방문에는 외교부 장관과 국가보훈부 장관을 비롯해 조윤경 몽골한인회장 등 20여명이 함께했다.

이 대통령은 이 선생 가묘에 헌화하고 참배한 뒤 기념관으로 이동했다.

이 대통령은 사진 자료를 둘러보며 이 선생이 평소 도산 안창호 선생님에 대해 존경하는 마음을 갖고 있었다는 설명과 김규식 선생의 사촌 매제였다는 설명에도 큰 관심을 나타냈다.

또한 이 대통령은 이 선생이 세브란스 의학교 재학 중 사용한 의학 관련 서적을 보며 실제로 사용한 교재인지도 확인했다.

이 대통령은 전시관 관람을 마친 뒤 방명록에 “이태준 열사의 숭고한 뜻을 한-몽 황금시대로 이어가겠습니다”라고 남겼다.

이 대통령은 이 선생의 가묘를 둘러본 뒤 전시관을 관감했다. 이 대통령은 전시관 입구에 쓰여있는 ‘Сэтгэл байвал арга олдоно’(뜻이 있는 곳에 길이 있다) 속담의 의미가 이태준 열사가 독립운동의 뜻을 품고 몽골에서 행했던 독립운동 활동들을 연상한 것이라는 설명을 듣고 전시관을 관람했다.

이어 이 대통령은 아직까지 이태준 선생의 유해를 찾지 못해 가묘가 조성되어 있으며 여운형의 ‘몽고사막여행기’에 따르면 자이승 전망대 인근이 순국 직후 시신을 수습해 안장했던 곳으로 추정된다는 설명을 듣고 즉석에서 자이승 전망대로 이동할 것을 제안했다.

자이승 전망대와 전승기념탑이 위치한 자이승 산기슭은 1921년 순국한 이 선생이 안장된 곳으로 추정되는 장소로 몽골 국민과 외국인 관광객들이 즐겨 찾는 울란바타르의 대표적 명소다.

자이승 전망대에 오른 이 대통령은 울란바타르 시내를 둘러보며 산림이 조성된 지역과 그렇지 않은 지역, 개발된 지역과 그렇지 않은 지역의 차이가 많이 나는지를 물어보자 주한몽골대사와 주몽골대한민국대사가 아직 산 밑에는 게르를 짓고 전통방식으로 살아가는 국민들이 많다고 설명하기도 했다.

이어 이 대통령은 몽골의 제2수도 건설 계획의 추진 현황을 물어보며 세종시를 모델로 추진한다는 설명에 큰 관심을 나타냈다.