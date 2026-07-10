강삼영교육감 “교육혁신으로 지역소멸 극복”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 교육당국과 공공부문 전문가들이 풍부한 농어촌유학 인프라, 맞춤형 진로지도와 공공 인강 서비스, ‘또래 상담’ 프로그램 등 그간을 성과를 바탕으로, 유·초·중등과정의 통섭적 연계를 포함하는 다양한 교육혁신모델을 창출하기 위해, 열린 토론을 벌이고 있다.

도교육청은 10일 교육청교육연구원에서 도내 18개 시군 지자체와 교육지원청이 참여하는 ‘교육혁신선도지역 공모 합동 워크숍’을 개최하고 있다.

교육부의 교육혁신선도지역 공모에 맞춰 지역 여건과 특성에 맞는 강원형 교육혁신 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

교육혁신선도지역은 교육(지원)청과 지자체, 지역사회가 협력해 지역 맞춤형 교육혁신 모델을 만들고, 지속 가능한 지역 교육생태계를 조성하는 정책이다. 특히 인구감소지역은 소규모학교 혁신을 중심으로 지역 교육력을 높이고, 지역 특성에 맞는 다양한 모델을 자율적으로 설계·추진하게 된다.

강삼영 교육감은 “교육혁신선도지역은 학교의 변화를 넘어 지역의 미래를 함께 설계하는 교육협력 모델”이라며 “교육지원청, 지자체, 지역사회와의 긴밀한 협력을 바탕으로 강원만의 교육혁신 모델을 만들어 지역소멸 위기 극복에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 워크숍에서 강원 교육전문가들은 ▷진로특구(지역별 진로특화 교육 운영) ▷복합캠퍼스(지역 거점 유·초·중·고를 연계하는 복합교육공간 조성) ▷농어촌유학(정주형 농어촌유학 거점학교 운영) 등이 논의중이다.

도교육청은 앞으로 교육지원청과 지자체가 공동으로 운영기획서를 작성할 수 있도록 컨설팅과 행·재정 지원을 강화하고, 추진단 및 전문가 컨설팅단 운영을 통해 지역별 맞춤형 공모를 적극 지원할 계획이다.