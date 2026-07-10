‘아틀라스 에너지 파크’ EPC 전담
한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 미국 사상 최대 규모 재생에너지 프로젝트 중 하나인 ‘아틀라스 에너지 파크’의 설계·조달·건설(EPC)을 수행한다고 10일 밝혔다.
애리조나주 라 파즈 카운티에 위치한 아틀라스 에너지 파크는 14개의 태양광 및 ESS 프로젝트로 이루어진 복합 에너지 단지다. 2028년까지 총 2.8기가와트(GW) 규모의 태양광 발전소와 5.7기가와트시(GWh) 규모의 ESS(에너지 저장 장치) 단지가 들어설 예정이다. 아틀라스 에너지 파크는 총 63.66 km²의 땅에 건설될 예정인데 이는 여의도 면적의 22배에 달하는 크기로, 미국 재생에너지 단지 중 최대 규모 프로젝트다.
한화큐셀은 아틀라스 에너지 파크 내 모든 프로젝트의 EPC를 전담하고 태양광 프로젝트에 설치될 모듈을 전량 공급할 예정이다. 이 중에서도 한화큐셀이 직접 초기 개발부터 EPC까지 모두 수행한 총 용량 357메가와트(㎿) 규모의 태양광 발전소 2개는 지난 5월 매각에 성공했다.
한화큐셀은 수직계열화된 태양광 제조단지 ‘솔라 허브’를 조지아주에서 운영하고 있어 태양광 모듈을 안정적으로 공급할 수 있으며 미국 현지에서 ESS 기자재 공급망도 확보하고 있다. 자국산 기자재를 활용하는 에너지 사업자에게 투자세액공제(ITC), 자국산 우대 보조금(DCBC) 등 제도적 혜택을 주는 미국 EPC 시장에서 유리한 셈이다.
한화큐셀이 현재까지 북미 시장에서 완공했거나 추진하고 있는 재생에너지 EPC 프로젝트의 총 규모는 태양광 11GW, ESS 6GWh를 상회한다. 크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 “앞으로도 태양광과 ESS를 결합한 통합 솔루션으로 고객 가치와 사업 경쟁력을 높이며 북미 재생에너지 시장 성장을 주도해 나가겠다”라고 말했다.
고은결 기자
keg@heraldcorp.com