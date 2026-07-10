‘아틀라스 에너지 파크’ EPC 전담

한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 미국 사상 최대 규모 재생에너지 프로젝트 중 하나인 ‘아틀라스 에너지 파크’의 설계·조달·건설(EPC)을 수행한다고 10일 밝혔다.

애리조나주 라 파즈 카운티에 위치한 아틀라스 에너지 파크는 14개의 태양광 및 ESS 프로젝트로 이루어진 복합 에너지 단지다. 2028년까지 총 2.8기가와트(GW) 규모의 태양광 발전소와 5.7기가와트시(GWh) 규모의 ESS(에너지 저장 장치) 단지가 들어설 예정이다. 아틀라스 에너지 파크는 총 63.66 km²의 땅에 건설될 예정인데 이는 여의도 면적의 22배에 달하는 크기로, 미국 재생에너지 단지 중 최대 규모 프로젝트다.

한화큐셀은 아틀라스 에너지 파크 내 모든 프로젝트의 EPC를 전담하고 태양광 프로젝트에 설치될 모듈을 전량 공급할 예정이다. 이 중에서도 한화큐셀이 직접 초기 개발부터 EPC까지 모두 수행한 총 용량 357메가와트(㎿) 규모의 태양광 발전소 2개는 지난 5월 매각에 성공했다.

한화큐셀은 수직계열화된 태양광 제조단지 ‘솔라 허브’를 조지아주에서 운영하고 있어 태양광 모듈을 안정적으로 공급할 수 있으며 미국 현지에서 ESS 기자재 공급망도 확보하고 있다. 자국산 기자재를 활용하는 에너지 사업자에게 투자세액공제(ITC), 자국산 우대 보조금(DCBC) 등 제도적 혜택을 주는 미국 EPC 시장에서 유리한 셈이다.

한화큐셀이 현재까지 북미 시장에서 완공했거나 추진하고 있는 재생에너지 EPC 프로젝트의 총 규모는 태양광 11GW, ESS 6GWh를 상회한다. 크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 “앞으로도 태양광과 ESS를 결합한 통합 솔루션으로 고객 가치와 사업 경쟁력을 높이며 북미 재생에너지 시장 성장을 주도해 나가겠다”라고 말했다.

고은결 기자