2030 미래전략…옵션 복잡성도 75% 축소 핵심 기술 통합·지분 포트폴리오 재편 “2030년 가장 매력적인 자동차 기업 도약”

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐그룹이 모델 라인업을 최대 50% 축소하고 연간 생산능력을 900만 대 수준으로 조정하는 내용을 담은 ‘2030 미래계획’을 발표했다. 제품과 기술, 조직 전반의 효율성을 높여 글로벌 경쟁력 강화에 나선다는 전략이다.

폭스바겐그룹은 9일(현지시간) 열린 이사회에서 12개 핵심 이니셔티브와 2030년 목표를 포함한 미래계획을 공개했다고 밝혔다. 그룹은 제품 포트폴리오 단순화와 핵심 기술 통합, 생산 네트워크 재편, 지분 포트폴리오 정비 등을 통해 회복탄력성과 수익성을 높일 방침이다.

우선 모델 라인업은 가장 경쟁력이 높은 시장 세그먼트에 집중하기 위해 최대 50%까지 줄인다. 차량 옵션과 파생 모델의 복잡성도 최대 75% 축소해 개발과 투자 자원을 핵심 제품과 기술에 집중한다.

기술 분야에서는 플랫폼과 전자 아키텍처, 소프트웨어 환경 등을 통합해 그룹 차원의 시너지를 높이고 중복 구조를 제거한다. 이를 통해 기술 개발 속도를 높이고 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

생산 체계도 시장 수요에 맞게 조정한다. 연간 생산능력을 약 900만 대 수준으로 재편하고 중국과 유럽 생산 네트워크를 추가로 최적화할 예정이다. 코로나19 이전 1200만 대 생산을 전제로 구축했던 생산체계를 시장 환경 변화에 맞춰 슬림화하겠다는 구상이다.

아울러 자동차 핵심 사업에 집중하기 위해 지분과 투자 포트폴리오도 재편한다. 최근 에버런스 과반 지분 매각을 통해 확보한 약 74억유로의 현금을 미래 성장 투자 재원으로 활용할 계획이다.

폭스바겐그룹의 이번 결정은 수익성이 지속 하락함에 따라 사업 모델을 근본적으로 재정비하려는 취지로 풀이된다. 폭스바겐그룹의 작년 영업이익은 89억 유로로 전년(191억 유로) 대비 53% 감소했다. 연간 판매량에서는 토요타에 이어 2위를 유지했지만 수익성이 급감함에 따라 영업이익에서는 현대차·기아에 2위를 내줬다.

폭스바겐그룹은 지난 3년간 제품과 기술, 지역 전략을 재정비하며 구조 개편을 추진해 왔다. 회사는 유럽 시장에서 순수전기차(BEV) 판매 비중이 처음으로 내연기관차를 넘어섰고, 올해 1분기에는 중국 시장 판매 1위를 기록하는 등 경쟁력을 유지하고 있다고 설명했다.

올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO)는 “2030년까지 폭스바겐그룹을 전 세계에서 가장 매력적인 자동차 기업으로 만들 것”이라며 “이번 미래계획을 통해 그룹을 보다 빠르고 견고하며 경쟁력 있게 만들고, 점차 까다로워지는 환경 속에서도 지속가능한 성공을 위한 기반을 마련하고자 한다”고 말했다.