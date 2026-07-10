4월 예고한 민간벤처모펀드 결성 완료 AI 등 첨단전략산업에 총 1조원 공급

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 1000억원 규모의 민간 벤처모펀드를 결성하고 인공지능(AI) 등 국가 첨단전략산업과 지역 혁신산업 투자에 본격 나선다.

신한금융그룹은 지난 4월 예고한 1000억원 규모의 민간 벤처모펀드인 ‘신한벤처 넥서스 모펀드 1호’를 결성했다고 10일 밝혔다. 신한금융은 모펀드를 통해 그룹 계열사의 투자 역량을 결집하고 민간 중심의 생산적 금융 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.

이번 모펀드는 신한은행과 신한카드, 신한투자증권, 신한캐피탈 등 그룹사가 공동 출자했으며, 운용은 신한벤처투자가 맡는다. 신한금융은 국내 벤처캐피탈이 운용하는 재간접펀드(Fund of Funds)에 출자해 민간 자금을 유치하고, 이를 바탕으로 총 1조원 규모의 자펀드를 조성할 계획이다.

신한벤처투자는 AI 등 혁신산업 분야에서 축적한 직접 투자 경험과 산업 전문성을 바탕으로 우수 위탁운용사(GP)를 선별하고, 직접 투자 역량을 재간접 투자로 확대해 그룹 벤처투자 플랫폼 기능도 강화할 방침이다.

아울러 지방 투자 비중이 있는 벤처펀드와 중소벤처기업부·한국벤처투자의 LP성장펀드(플랫폼펀드) 조성에도 참여해 지역 혁신기업 투자 기반을 확대한다. 올해 3분기에는 1차 출자사업 공고를 내고 위탁운용사를 선정한 뒤 자펀드 결성을 순차적으로 추진할 예정이다.

신한금융 관계자는 “이번 모펀드 결성을 계기로 그룹의 생산적 금융 전략을 구체화하고 미래 성장산업과 벤처투자 생태계 활성화를 지속 지원하겠다”고 말했다.