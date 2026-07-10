연구진, 농업 현장 의견 적극 반영 특허 출원 및 ‘비료엔온’ 상표등록 완료 탄소중립·비점오염 저감 등 환경 성과도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 횡성군이 전국 최초로 맞춤형 비료처방기 ‘비료엔온(ON)’을 개발했다.

농업인이 농협 판매점에 설치된 키오스크에 경작지 지번을 입력하고 재배 작물과 희망 비종을 선택하면, 토양 성분과 표준 시비량을 계산한 ‘맞춤형 처방서’가 현장에서 즉시 출력된다.

이 시스템은 독창성과 기술력을 인정받아 최근 특허 출원과 상표등록까지 마쳤으며, 디지털 기기가 낯선 고령 농업인을 위해 농협 직원의 안내 보조 체계도 함께 운영된다.

비료엔온은 농가의 경제적 이익과 환경 보호라는 일석이조의 효과를 거둘 것으로 기대를 모은다.

농촌진흥청 자료에 따르면 비료사용처방을 활용할 경우 관행 대비 비료 사용량이 평균 31.2% 절감되며, 화학비료 사용기준 위반 시 기본직불금이 10% 감액되는 규제로부터 농가를 보호할 수 있다.

또한 비료 과다 사용으로 인한 질소·인의 유출을 차단함으로써 하천 수질 개선과 농업 부문의 탄소중립 실현에도 기여할 전망이다.

10일 횡성군농업기술센터(소장 곽기웅)에 따르면, 이달 말 관내 농협 1개소에 이 기기를 우선 설치하고 시범 운영에 돌입한다.

그동안 전국 농업기술센터의 토양검정 서비스는 농가가 처방서를 발급받기 위해 센터를 직접 방문하거나 우편을 기다려야 해, 실제 비료 구매 시점과 일치하지 않는 불편이 있었다. 이로 인해 농가에서는 기존 관행대로 비료를 과다 구매·사용하는 악순환이 지속돼 왔다.

이에 군 농업기술센터는 “판매점에서 취급하는 비료 종류로 처방해달라”는 농업인들의 요구와 “현장에서 토양검정 처방을 일일이 확인하기 어렵다”는 농협 판매 담당자들의 고충과 애로사항에 깊이 귀를 기울였다.

센터는 이러한 현장의 목소리를 반영해 농업기술센터의 토양검정과 농촌진흥청의 ‘흙토람’ 데이터베이스(DB), 농협 판매 시스템을 실시간으로 연동하는 ‘비료엔온(ON)’을 개발해 내는 결실을 맺었다.

횡성군은 이미 관내 공익직불제 신청자의 80%에 달하는 6123호의 토양 데이터를 누적 확보한 상태다.

이달 말 시범 운영을 통해 처방 알고리즘을 철저히 검증한 후, 적용 작물을 단계적으로 확대해 전국으로 확산 가능한 정부 혁신 표준 모델을 완성할 계획이다.

박선희 연구개발과장은 “비료엔온(ON)은 현장 농업인들의 불편 사항을 적극 수용해 기관 간 칸막이를 허문 소통과 적극행정의 결실”이라며, “이달 말 시범 설치를 시작으로 농가 경영비를 실질적으로 절감하고 지속 가능한 친환경 정밀 농업을 지속적으로 업그레이드해 나가겠다”고 말했다.