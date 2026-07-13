[헤럴드경제=김진 기자] 삼성물산 패션부문의 빈폴키즈가 ‘썸머 프레피(Summer Preppy)’ 콘셉트의 여름 신상품을 출시했다고 13일 밝혔다.

빈폴키즈의 올해 상반기 누계 매출은 전년 대비 두 자릿수 신장률을 기록했다. 6월 한 달간 ‘핫썸머’ 라인의 매출은 전년 대비 46% 급증했다. 빈폴키즈는 고객 반응에 힘입어 여름 방학 및 휴가철을 앞두고 여행·체험학습·캠핑의 3가지 여름 테마별 ‘클래식 바캉스룩’을 제안했다.

여행룩은 수영장부터 물놀이에서 실용적으로 착용할 수 있는 래시가드 겸용 워터스포츠 상하세트와 샌들의 통기성과 운동화의 착화감을 동시에 구현한 샌동화(샌들+운동화)를 선보였다. 체험학습룩은 시원하고 쾌적한 소재의 티셔츠 및 반바지·핫썸머 3팩(PACK) 상하세트·스트라이프 코튼 티셔츠 세트 구성으로 구성했다. 편하고 가볍게 멜 수 있는 스트링 호보 크로스백도 선보였다.

캠핑룩으로는 한국 천연기념물인 반달가슴곰을 모티브로 한 빈폴의 신규 캐릭터 ‘달이’가 포인트인 달이 와플 상하세트가 돋보인다. 넉넉한 핏으로 편안함을 극대화한 캥거루 포켓 피케 상하세트도 있다. 빈폴키즈만의 단정하고 고급스러우면서도 청량하고 활동적인 감성을 여름 스타일링에 담아냈다.

삼성물산 패션부문 빈폴키즈 관계자는 “아이들이 행복한 여름을 보낼 수 있도록 다채로운 테마의 여름 상품을 준비했다”면서 “앞으로도 차별화된 상품과 브랜드 스토리를 통해 시장을 선도하는 토탈 패밀리룩 브랜드의 입지를 확고히 하겠다”고 말했다.